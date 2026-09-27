L'effetto Sannino dura un tempo

Fortune alterne, invece, per gli altri due club ticinesi impegnati nella categoria. Il Paradiso ha espugnato per 2-0 il campo del Brühl, confermandosi nei quartieri alti della classifica. La squadra di Corrado Cotta, sesta, ha costruito il successo nella ripresa grazie alle reti di Cichero al 64' e Babic al 74'. Sconfitta casalinga, invece, per il Lugano Under 21. Il Cham si è imposto per 1-0 al campo del Maglio grazie alla rete di Facal Castro al 60'. La seconda squadra bianconera resta così al 15° posto con 9 punti.