L'effetto Sannino dura un tempo
Avanti di due reti nonostante l'espulsione di Zaic, i granata subiscono la rimonta del Breitenrain e devono accontentarsi del 2-2.
Fortune alterne per Paradiso e Lugano Under 21.
BELLINZONA - Il ritorno in panchina di Giuseppe Sannino sembrava aver trasformato il Bellinzona. Ma l'effetto è durato soltanto un tempo. I granata hanno chiuso il primo sul 2-0, nonostante l'inferiorità numerica, prima di subire nella ripresa la rimonta del Breitenrain, bravo a sfruttare l'uomo in più. Al Comunale il ritorno di Sannino si chiude così sul 2-2.
Ad aprire le marcature al 23' è stato Gabriel Kyeremateng, alla seconda rete in tre presenze con la maglia granata. L'attaccante tedesco ha ribadito in rete il rigore precedentemente calciato dall'ex Stade Nyonnais Yohan Aymon e parato dal portiere bernese.
Cinque minuti più tardi, però, il Bellinzona rimane in dieci. L'austriaco Zaic rimedia infatti due cartellini gialli nel giro di appena due minuti, costringendo i padroni di casa a giocare in inferiorità numerica per tutto il resto della partita. Eppure, il Bellinzona non si scompone. E anzi, al 40' trova addirittura il raddoppio con una prodezza balistica di Sead Ahmeti, capace di infilare il pallone in rete addirittura da oltre metà campo.
Nella ripresa, però, l'inferiorità numerica inizia inevitabilmente a pesare. Al 54' Christoph Schneuwly riapre la partita, dimezzando lo svantaggio. Il pareggio arriva poi al 79': Neto Gomes trasforma il rigore concesso al Breitenrain per un fallo di Ahmeti.
Una rimonta che lascia inevitabilmente qualche rimpianto ai granata. Senza quel doppio giallo ingenuo di Zaic, infatti, il Bellinzona avrebbe potuto gestire diversamente una partita che sembrava ben avviata. Per i granata si tratta del secondo pareggio in nove partite. Un punto che muove la classifica, ma che non basta a schiodare il Bellinzona dall'ultimo posto, con 5 punti. Davanti ci sono il Lucerna, a quota 7, e il Bavois, appena sopra la linea, a quota 8.
Fortune alterne, invece, per gli altri due club ticinesi impegnati nella categoria. Il Paradiso ha espugnato per 2-0 il campo del Brühl, confermandosi nei quartieri alti della classifica. La squadra di Corrado Cotta, sesta, ha costruito il successo nella ripresa grazie alle reti di Cichero al 64' e Babic al 74'. Sconfitta casalinga, invece, per il Lugano Under 21. Il Cham si è imposto per 1-0 al campo del Maglio grazie alla rete di Facal Castro al 60'. La seconda squadra bianconera resta così al 15° posto con 9 punti.