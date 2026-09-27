Scossone Parma: esonerato Carlos Cuesta

PARMA - Fulmine a ciel sereno a Parma. Carlos Cuesta non è più l'allenatore della squadra gialloblù, al momento 15esima forza della Serie A e nelle cui fila militano anche i nazionali svizzeri Vincent Sierro e Sascha Britschgi. Il club spiega che la decisione è arrivata «a seguito di un confronto interno tra società e allenatore», durante il quale «si è convenuto che non vi erano più i presupposti tra le parti per proseguire il rapporto professionale, in particolare in merito allo sviluppo del progetto sportivo».