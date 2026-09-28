HCL: serve molto di più per vincere le partite

Anche i nuovi stranieri stanno faticando maledettamente a calarsi nella nuova realtà: non è un caso che nell'ultima settimana sia arrivata una sola rete "non svizzera", realizzata da Nick Shore (colui che sulla carta sarebbe il settimo straniero). Si attende ancora il primo squillo di Jere Innala, apparso un po' spaesato nello schieramento di Tomas Mitell. Il club lo ha ingaggiato con il chiaro obiettivo di aumentare la produzione offensiva della squadra: fare gol, infatti, è l'esercizio che gli è riuscito meglio in carriera. Da rivedere anche il powerplay, il peggiore del campionato insieme a quello del Losanna, con il 14,29% di riuscita.

E poi c'è il tema del portiere, con Niklas Schlegel che raramente fa una papera, ma altrettanto raramente ti vince una partita da solo: la sensazione è che, se il Lugano vorrà davvero competere per la conquista del titolo nei prossimi anni, avrà bisogno di un estremo difensore capace di fare la differenza da solo. Come ci hanno insegnato in passato Leonardo Genoni e, l'anno scorso a Friborgo, Reto Berra. Schlegel nelle prime quattro gare ha viaggiato su una media (nettamente insufficiente) di 84,24% di parate.