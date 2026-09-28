Järventie, che trascinatore: la scommessa è già vinta

AMBRÌ - Cinque reti consecutive in tre partite diverse: l'ultima, decisiva, contro il Bienne; le tre messe a segno contro lo Zurigo; la prima nel derby. Roby Järventie è semplicemente scatenato. E ha vissuto una settimana da protagonista assoluto, trascinando il suo Ambrì fino al secondo posto in classifica. Che l'ala finlandese avesse talento e potenzialità era risaputo. Di certo, però, non era scontato assistere a un'esplosione così fragorosa, devastante e immediata. Draftato come 33esima scelta assoluta nel 2020 da Ottawa, Järventie ci ha messo pochissimo a entrare nei meccanismi di Tapola. Oggi, a 24 anni, è il Top Scorer dell'intera Lega, con 5 gol e altrettanti assist in sei partite.