Certificato Covid falso, Xhaka rischia conseguenze anche negli USA?

Resta inoltre da chiarire quale documento Xhaka abbia effettivamente presentato nel luglio 2022. Teichmann segnala infatti una discrepanza temporale: il certificato emerso finora indicherebbe come data della seconda vaccinazione Moderna l'8 novembre 2022, diversi mesi dopo il viaggio. Un aspetto che, secondo il legale, potrebbe interessare anche la Procura di Lucerna.

Un procedimento negli Stati Uniti viene comunque giudicato «altamente improbabile» da Teichmann. Per molti reati federali il termine di prescrizione è di cinque anni, dunque per fatti del luglio 2022 un'azione sarebbe in linea di principio possibile fino al 2027. 20 Minuten ha interpellato l'ambasciata statunitense a Berna, senza aver ancora ricevuto risposta. Il legale osserva inoltre che l'obbligo vaccinale è stato abolito nel 2023 e che, a distanza di anni, anche la situazione probatoria potrebbe risultare difficile.