Bloccati da quasi tre ore nel treno Tilo

Da qualche minuto circola un'ipotesi. E il nostro interlocutore la sintetizza così: «Forse ci porteranno al punto di partenza per metterci su un altro treno. Non sappiamo ancora come verrà gestita questa operazione. Di certo potrebbe andare ancora per le lunghe. È assurdo. Siamo vicini a una stazione. Poche centinaia di metri. E continuano a tenerci qui».

Aggiornamento ore 17.55

Nel frattempo, stando a quanto spiega il nostro testimone sul posto, finalmente è stata trovata una soluzione. Sono le ore 17.55 di un lunedì che difficilmente la nostra fonte dimenticherà.

«Un treno ci ha agganciato e ci ha spinto alla stazione per 200 metri. Dopo tre ore siamo arrivati dove saremmo potuti arrivare tutti a piedi in pochi minuti. Forse siamo stati tenuti in queste condizioni per ragioni di sicurezza. Ma tutti si chiedono se non ci fosse un'alternativa valida. In queste tre ore ho visto di tutto. Anche un cane partorire».