Sfreccia a 312 km/h sull'A40, patente sequestrata e multa... salata

FRANCIA - Una Porsche lanciata a 312 km/h sull'autostrada, nel cuore della notte. È quanto hanno rilevato le forze dell'ordine nella notte tra il 26 e il 27 settembre sull'A40, nella valle dell'Arve, in Francia, al confine con il Canton Ginevra. A riferirlo è la «Tribune de Genève», che cita un comunicato della gendarmeria dell'Alta Savoia.