Sfreccia a 312 km/h sull'A40, patente sequestrata e multa... salata
Sorpreso nella notte tra sabato e domenica, al confine con Ginevra. L'automobilista rischia fino a tre mesi di carcere.
FRANCIA - Una Porsche lanciata a 312 km/h sull'autostrada, nel cuore della notte. È quanto hanno rilevato le forze dell'ordine nella notte tra il 26 e il 27 settembre sull'A40, nella valle dell'Arve, in Francia, al confine con il Canton Ginevra. A riferirlo è la «Tribune de Genève», che cita un comunicato della gendarmeria dell'Alta Savoia.
Anche dopo l'applicazione del margine tecnico, il dato resta impressionante: 300 km/h, velocità considerata ai fini del provvedimento. Più del doppio dei 130 km/h consentiti su quel tratto.
Per il conducente le conseguenze sono state immediate: patente sequestrata e Porsche trasferita al deposito giudiziario. L'automobilista ha inoltre dovuto versare una cauzione di 1500 euro in attesa del processo.
Ora rischia fino a tre mesi di carcere, una multa di 3750 euro, l'annullamento della patente e la confisca dell'auto. Dal 29 dicembre 2025, in Francia, la normativa è diventata più severa per chi supera di almeno 50 km/h il limite di velocità.