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Fermato al confine: nel furgone aveva delle bombe a mano

Un cittadino bosniaco diretto in Francia è stato fermato durante i controlli di frontiera al traforo del Monte Bianco. Sul posto sono intervenuti gli artificieri.
Fermato al confine: nel furgone aveva delle bombe a mano
Imago/Depositphotos
L'entrata del tunnel del Monte Bianco
Fonte Ats Ans
di Redazione
Fermato al confine: nel furgone aveva delle bombe a mano
Un cittadino bosniaco diretto in Francia è stato fermato durante i controlli di frontiera al traforo del Monte Bianco. Sul posto sono intervenuti gli artificieri.

COURMAYEUR - Un cittadino bosniaco diretto in Francia è stato arrestato dalla polizia al traforo del Monte Bianco nella notte tra venerdì e sabato scorso, dopo il ritrovamento di alcune bombe a mano nel furgone sul quale viaggiava.

Secondo quanto riferisce oggi l'agenzia ANSA, il controllo è scattato dopo una segnalazione anonima giunta alla sala operativa della polizia di frontiera, che indicava la possibile presenza di un veicolo con droga e armi. Il mezzo fermato era inoltre considerato sospetto perché già transitato più volte nella zona.

Alla guida c'era un cittadino bosniaco di 40 anni, senza precedenti in Italia ma conosciuto dalla polizia francese. Durante l'ispezione sono state trovate tre pericolose granate di fabbricazione ex jugoslava, cariche di esplosivo e nascoste nel passaruota. Sul posto sono quindi intervenuti gli artificieri.

L'uomo è accusato di detenzione e traffico internazionale di materiale esplodente e si trova ora nella casa circondariale di Brissogne (Aosta).

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