Fermato al confine: nel furgone aveva delle bombe a mano

Alla guida c'era un cittadino bosniaco di 40 anni, senza precedenti in Italia ma conosciuto dalla polizia francese. Durante l'ispezione sono state trovate tre pericolose granate di fabbricazione ex jugoslava, cariche di esplosivo e nascoste nel passaruota. Sul posto sono quindi intervenuti gli artificieri.

L'uomo è accusato di detenzione e traffico internazionale di materiale esplodente e si trova ora nella casa circondariale di Brissogne (Aosta).