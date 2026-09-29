Ad Ambrì arriva un Davos sin qui deludente, trasferta già delicata per il Lugano
Dopo il derby si torna in pista: i biancoblù puntano ad abbellire ulteriormente questo scoppiettante inizio di stagione, i bianconeri a dare una sterzata a un avvio di campionato abulico
Dopo il derby si torna in pista: i biancoblù puntano ad abbellire ulteriormente questo scoppiettante inizio di stagione, i bianconeri a dare una sterzata a un avvio di campionato abulico
AMBRÌ/LANGNAU - È un campionato che viaggia ad alta velocità. Dopo le emozioni del derby, per le due ticinesi è già tempo di tornare in pista: l'Ambrì riceverà il Davos, mentre il Lugano sarà di scena sul ghiaccio di Langnau.
Alla Gottardo Arena arriverà una squadra protagonista di un avvio di campionato decisamente sotto le attese. Dopo aver sconfitto il Langnau nella giornata inaugurale, i grigionesi hanno rimediato quattro sconfitte di fila, prima di battere il Losanna sabato scorso. Le pesanti partenze di Fora, Knak e Stransky, a cui si è aggiunto il grave infortunio di Ryfors (che ha già chiuso la sua stagione), non sembrano ancora essere state assorbite dai gialloblù.
Dall'altra parte ci sarà invece un Ambrì secondo in classifica e capace di girare a meraviglia in questo primo scorcio di stagione. Insomma, per la formazione di Tapola l'occasione è ghiotta per impreziosire ulteriormente questo ottimo mese di settembre. E lo è anche per l'attuale Top Scorer della Lega, Roby Järventie, che può andare a segno per la quarta gara di fila e trovare il suo sesto gol in quattro partite.
Dal canto suo, il Lugano affronterà la già delicata trasferta di Langnau, su una pista tradizionalmente ostica per l'HCL. Poco brillanti sin qui, i bianconeri vanno a caccia di qualche certezza in più dopo un derby abulico. La squadra di Mitell è ancora alla ricerca degli automatismi giusti e della sua prima vittoria lontano dalla Cornèr Arena. Verosimilmente, lo staff tecnico proverà qualche cambiamento (come emerso dall'allenamento di ieri) per scuotere una squadra apparsa fin qui un po' troppo "incollata" al ghiaccio e con poche idee.
In classifica gli uomini di Paterlini hanno raccolto sei punti in sei incontri, vincendo una sola volta fra le mura amiche su tre match disputati (5-3 contro lo Zugo).