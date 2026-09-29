Ad Ambrì arriva un Davos sin qui deludente, trasferta già delicata per il Lugano

Dall'altra parte ci sarà invece un Ambrì secondo in classifica e capace di girare a meraviglia in questo primo scorcio di stagione. Insomma, per la formazione di Tapola l'occasione è ghiotta per impreziosire ulteriormente questo ottimo mese di settembre. E lo è anche per l'attuale Top Scorer della Lega, Roby Järventie, che può andare a segno per la quarta gara di fila e trovare il suo sesto gol in quattro partite.

Dal canto suo, il Lugano affronterà la già delicata trasferta di Langnau, su una pista tradizionalmente ostica per l'HCL. Poco brillanti sin qui, i bianconeri vanno a caccia di qualche certezza in più dopo un derby abulico. La squadra di Mitell è ancora alla ricerca degli automatismi giusti e della sua prima vittoria lontano dalla Cornèr Arena. Verosimilmente, lo staff tecnico proverà qualche cambiamento (come emerso dall'allenamento di ieri) per scuotere una squadra apparsa fin qui un po' troppo "incollata" al ghiaccio e con poche idee.