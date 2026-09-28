Alex Fontana sul podio di Monza per la GT Open 500
Grande soddisfazione per il pilota ticinese
MONZA - Alex Fontana è stato autore di una spettacolare gara che lo ha portato sul podio di Monza nel penultimo appuntamento del GT Open 2026. Il pilota elvetico è stato affiancato da Pietro Armanni a bordo della Porsche 911 GT3 R EVO (992) #911 del team ZRS Motorsport, competendo in categoria PRO. A differenza delle precedenti gare del campionato, la tappa di Monza ha seguito lo stesso format di Spa-Francorchamps: un'unica gara la domenica della durata di 500 chilometri. Secondo il format endurance la griglia di partenza è stata stabilita effettuando la media dei tempi fatti registrare da entrambi i piloti dell'equipaggio in qualifica. Fontana ha segnato il tempo di 1'44''481, che ha permesso al team ZRS Motorsport di partire dalla quarta posizione assoluta dopo la combinazione con i risultati di Armanni.
La partenza della GT Open 500 a Monza è stata affidata ad Alex, il quale ha mantenuto la quarta posizione difendendosi dai leader del campionato. La Porsche 911 ha sofferto un leggero problema al differenziale che ha causato uno squilibrio nella guida per entrambi i piloti. Nonostante questo, sia Alex sia poi Pietro nella seconda fase di corsa sono riusciti ad imprimere un buon ritmo gara riuscendo a non subire sorpassi dai propri rivali. L'italiano è riuscito a salire in terza posizione sfruttando il minor handicap time durante la seconda sosta e ha restituito la vettura ad Alex per il terzo stint. Nella parte finale di corsa i distacchi si sono ampliati, lasciando Alex e Pietro da soli in quarta posizione lontani da qualunque duello.
Negli ultimi tre giri, il ritiro di una vettura degli avversari ha permesso ad Armanni di salire sul gradino più basso del podio, conquistando uno splendido risultato che permette al duo di Fontana e Armanni di rimanere matematicamente in lotta per il campionato nelle ultime due gare della stagione a Barcellona.
ZRS Motorsport ha dunque conquistato 20 punti in classifica generale, salendo a quota 112 in quarta posizione. Il prossimo e ultimo appuntamento della stagione 2026 sarà a Barcellona il fine settimana del 25 ottobre.
Alex Fontana: «È stato davvero un ottimo fine settimana questo a Monza, a cominciare dalle qualifiche e dalla conclusione sul podio. Il problema al differenziale ci ha complicato le cose, ma Pietro è stato fenomenale nella difesa e nella gestione della vettura. Sono contentissimo dei progressi fatti insieme a Pietro ed al team ZRS Motorsport; mi fa piacere che tutti gli amici e i tifosi che sono venuti a Monza per darci supporto in questa gara di casa abbiano potuto festeggiare con noi questo risultato».