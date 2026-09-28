Alex Fontana sul podio di Monza per la GT Open 500

La partenza della GT Open 500 a Monza è stata affidata ad Alex, il quale ha mantenuto la quarta posizione difendendosi dai leader del campionato. La Porsche 911 ha sofferto un leggero problema al differenziale che ha causato uno squilibrio nella guida per entrambi i piloti. Nonostante questo, sia Alex sia poi Pietro nella seconda fase di corsa sono riusciti ad imprimere un buon ritmo gara riuscendo a non subire sorpassi dai propri rivali. L'italiano è riuscito a salire in terza posizione sfruttando il minor handicap time durante la seconda sosta e ha restituito la vettura ad Alex per il terzo stint. Nella parte finale di corsa i distacchi si sono ampliati, lasciando Alex e Pietro da soli in quarta posizione lontani da qualunque duello.