«Errore nel calcolo del peso da parte della compagnia aerea», emergenza in volo per la Nati

Invece che procedere fino in Scozia, il volo si è concluso a Zurigo per un rifornimento supplementare di carburante. I primi problemi si erano verificati già alla partenza, quando un errore nel calcolo del peso da parte della compagnia area, aveva reso difficoltoso il decollo.

Lo scalo forzato, per il gruppo elvetico, è durato quasi tre ore. Poi la nuova partenza per Glasgow dove la Nazionale è attesa per il secondo impegno internazionale di questi giorni: quello di martedì sera contro i padroni di casa della Scozia.