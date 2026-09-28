«Errore nel calcolo del peso da parte della compagnia aerea», emergenza in volo per la Nati
Partito da Skopje e diretto a Glasgow, l'aereo della Svizzera ha dovuto fare uno scalo non programmato a Zurigo
Partito da Skopje e diretto a Glasgow, l'aereo della Svizzera ha dovuto fare uno scalo non programmato a Zurigo
ZURIGO - Preoccupante contrattempo per la Nazionale di calcio, impegnata nella sua campagna in Nations League.
Partita da Skopje con direzione Glasgow, dopo la trasferta e il match disputato in Macedonia, la selezione rossocrociata ha infatti visto il suo aereo costretto a uno scalo fuori programma.
Invece che procedere fino in Scozia, il volo si è concluso a Zurigo per un rifornimento supplementare di carburante. I primi problemi si erano verificati già alla partenza, quando un errore nel calcolo del peso da parte della compagnia area, aveva reso difficoltoso il decollo.
Lo scalo forzato, per il gruppo elvetico, è durato quasi tre ore. Poi la nuova partenza per Glasgow dove la Nazionale è attesa per il secondo impegno internazionale di questi giorni: quello di martedì sera contro i padroni di casa della Scozia.