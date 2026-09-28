L'Italia abbatte una Turchia balbettante
Bel successo a Bursa: azzurri subito in piedi dopo il crollo con il Belgio.
Bel successo a Bursa: azzurri subito in piedi dopo il crollo con il Belgio.
BURSA - Travolta dalle polemiche dopo la tremenda prestazione offerta contro il Belgio nell'esordio in Nations League, l'Italia si è subito rialzata andando a fare la voce grossa in Turchia: 1-4 il risultato finale.
Strigliati e ridisegnati da mister Mancini, gli azzurri hanno travolto un avversario, quello guidato da Vincenzo Montella, parso a lungo allo sbando. "Aiutati" dal veloce gol di Bastoni (che al 9' ha scacciato le residue paure), Donnarumma e compagni hanno giocato un tempo, il primo, di altissimo livello, nel quale dopo il vantaggio hanno trovato ancora la via del gol con Frattesi al 22' e Kayode al 27'.
Nella ripresa, risvegliati dai fischi degli oltre 40'000 presenti allo stadio, i padroni di casa hanno (finalmente) aumentato ritmo e intensità, cominciando a farsi vedere nella metà campo rivale. Nonostante le pesanti assenze di Çalhanoğlu e Yildiz hanno preso il comando delle operazioni, riuscendo ad accorciare lo svantaggio con Yilmaz. Troppo imprecisi, non sono in ogni caso a risalire ulteriormente la corrente, vedendo anzi l'Italia "arrotondare" il punteggio con Pio Esposito.
Per la terza giornata di Nations League, gli azzurri torneranno in campo venerdì, in Francia. Quella Francia che comanda il girone, a punteggio pieno, dopo il successo in extremis colto in Belgio. I galletti di Zidane hanno esultato 1-0 grazie al guizzo di Olise all'88'.