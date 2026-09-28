L'Italia abbatte una Turchia balbettante

Strigliati e ridisegnati da mister Mancini, gli azzurri hanno travolto un avversario, quello guidato da Vincenzo Montella, parso a lungo allo sbando. "Aiutati" dal veloce gol di Bastoni (che al 9' ha scacciato le residue paure), Donnarumma e compagni hanno giocato un tempo, il primo, di altissimo livello, nel quale dopo il vantaggio hanno trovato ancora la via del gol con Frattesi al 22' e Kayode al 27'.