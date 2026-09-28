Murat Yakin ha sofferto per le peripezie dell’aereo della Svizzera

Secondo quanto indicato dall’ASF, delle divergenze nel calcolo del peso da parte della compagnia aerea avrebbero impedito all’aereo di decollare con abbastanza carburante per un volo diretto a Glasgow. Il velivolo ha quindi dovuto effettuare uno scalo per rifornirsi. La squadra è così arrivata a destinazione con circa tre ore di ritardo. E con un problema in più: quello avuto da Murat Yakin.

L’atterraggio supplementare ha infatti fortemente "infastidito" il selezionatore, che è stato costretto a disertare la conferenza stampa programmata. «I ben noti problemi di udito di Murat sono ricomparsi», ha dichiarato il portavoce Adrian Arnold, che ha spiegato come l'allenatore abbia avuto difficoltà con la compensazione della pressione durante la fase di atterraggio. «Il suo udito è limitato e ha un’eco quando parla», ha aggiunto il Arnold. «Speriamo che si riprenda rapidamente».