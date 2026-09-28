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Murat Yakin ha sofferto per le peripezie dell’aereo della Svizzera

Il volo dalla Macedonia verso la Scozia, che ha accumulato tre ore di ritardo, è stato movimentato per la Nati.
Murat Yakin ha sofferto per le peripezie dell’aereo della Svizzera
Freshfocus
di 20min.ch | Agence Keystone-ATS
Murat Yakin ha sofferto per le peripezie dell’aereo della Svizzera
Il volo dalla Macedonia verso la Scozia, che ha accumulato tre ore di ritardo, è stato movimentato per la Nati.
Yakin non ha partecipato alla conferenza stampa a causa di un problema d'udito.
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L’atterraggio supplementare ha infatti fortemente "infastidito" il selezionatore, che è stato costretto a disertare la conferenza stampa programmata. «I ben noti problemi di udito di Murat sono ricomparsi», ha dichiarato il portavoce Adrian Arnold, che ha spiegato come l'allenatore abbia avuto difficoltà con la compensazione della pressione durante la fase di atterraggio. «Il suo udito è limitato e ha un’eco quando parla», ha aggiunto il Arnold. «Speriamo che si riprenda rapidamente».

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