Aumenteranno di nuovo. Ma di quanto?

BERNA / BELLINZONA - Un rialzo, l'ennesimo, sarà inevitabile, ma di quanto? È la domanda che tutti si pongono in vista dell'attesissimo annuncio odierno sui premi di cassa malati per il 2027. A maggio, l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) aveva avvertito che l'aumento dovrebbe essere intorno al 5%, ma la conferma la si avrà solo fra qualche ora.