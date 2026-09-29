Philipp Brunner è il nuovo CEO del gruppo Stadler

Da project manager a CEO

Il CEO designato Brunner lavora per Stadler dal 2010 ed è quindi entrato nel gruppo della Svizzera orientale quando aveva poco più di vent'anni. Conosce il processo di produzione dei veicoli ferroviari, l'industria globale dei fornitori e i mercati in Europa, Asia e Nord Africa «dalle basi», si legge nel comunicato. Fu l'attuale presidente del consiglio di amministrazione Peter Spuhler ad assumerlo personalmente.

Brunner ha studiato economia aziendale all'Università di San Gallo e ha conseguito un MBA al Politecnico federale di Zurigo. Ha maturato le prime esperienze professionali presso UBS e nel settore dei beni di consumo.