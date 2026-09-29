Philipp Brunner è il nuovo CEO del gruppo Stadler
Il gruppo ferroviario svizzero affida la guida a un manager con lunga esperienza interna e forte conoscenza dei mercati internazionali.
Il gruppo ferroviario svizzero affida la guida a un manager con lunga esperienza interna e forte conoscenza dei mercati internazionali.
BUSSNANG - Stadler Rail nomina Philipp Brunner nuovo CEO del gruppo. Entrerà in carica il 1° gennaio 2027. Con questa scelta, il costruttore di treni punta su un collaboratore di lunga data.
Il 42enne succede a Markus Bernsteiner, alla guida operativa del gruppo dal 2023. Bernsteiner, 60 anni, intende concentrarsi su mandati nei consigli di amministrazione, ha comunicato martedì Stadler. Il cambio era stato «pianificato da tempo».
Da project manager a CEO
Il CEO designato Brunner lavora per Stadler dal 2010 ed è quindi entrato nel gruppo della Svizzera orientale quando aveva poco più di vent'anni. Conosce il processo di produzione dei veicoli ferroviari, l'industria globale dei fornitori e i mercati in Europa, Asia e Nord Africa «dalle basi», si legge nel comunicato. Fu l'attuale presidente del consiglio di amministrazione Peter Spuhler ad assumerlo personalmente.
Brunner ha studiato economia aziendale all'Università di San Gallo e ha conseguito un MBA al Politecnico federale di Zurigo. Ha maturato le prime esperienze professionali presso UBS e nel settore dei beni di consumo.
Ha iniziato la sua carriera in Stadler come project manager in India. Un anno dopo ha assunto la gestione di «una situazione difficile» in Algeria, dove ha creato un sito di manutenzione. Dal 2012 ha poi guidato la costruzione dello stabilimento di Minsk, in Bielorussia, che dal 2016 ha diretto come CEO, «trasformandolo in una delle aziende di maggior successo all'interno del gruppo Stadler con quasi 2000 dipendenti». A causa delle sanzioni, Stadler ha nel frattempo dovuto ridurre fortemente l'attività dello stabilimento.
Oggi Brunner dirige la divisione Europa centrale e, da gennaio 2026, anche ad interim quella tedesca. Dal 2021 fa parte della direzione del gruppo Stadler. Secondo l'azienda, ha fortemente ampliato il business nell'Europa centrale, che conta oltre 2600 collaboratori, rendendolo redditizio. «Philipp Brunner è considerato una figura di spicco e riconosciuta nella leadership, con grande conoscenza del settore».
Bernsteiner ha guidato in tempi difficili
L'uscente CEO Bernsteiner è entrato in Stadler nel 1999 ed è stato, tra l'altro, responsabile dello stabilimento di Bussnang, capo della divisione Svizzera, capo della divisione Components e vice CEO del gruppo. Dall'inizio del 2023 è alla guida operativa di Stadler.
Il suo mandato ha coinciso con una fase impegnativa per Stadler, segnata dalle conseguenze della pandemia, dalla guerra in Ucraina, dalle inondazioni del 2024 e dalle interruzioni nelle catene di approvvigionamento. «Insieme alla direzione del gruppo e ai collaboratori, Markus Bernsteiner ha guidato Stadler attraverso una fase impegnativa, aumentato la resilienza e posto le basi per una maggiore redditività», si legge nell'elogio al CEO.
Sotto la guida di Bernsteiner, il fatturato nel primo semestre del 2026 è aumentato del 40 percento, raggiungendo i 2,0 miliardi di franchi. Per il 2026 Stadler prevede ancora un fatturato ben superiore a 5,0 miliardi di franchi e un margine EBIT superiore al 5,0 percento.
Secondo il comunicato, la successione ai vertici delle divisioni Europa centrale e Germania è già in una fase avanzata. I nuovi responsabili saranno annunciati in seguito.