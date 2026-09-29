Caso Signa, la FINMA conclude il procedimento

Non da ultimo, su richiesta della FINMA, nel 2025 Julius Bär ha ridefinito la propria propensione al rischio. In tal modo ha interrotto i rapporti con alcuni clienti e ha cessato l'attività nel settore dei prestiti aziendali privati (private debt). Inoltre, la banca ha attuato cambiamenti a livello di personale sia nel Consiglio di amministrazione che nella direzione.

Il procedimento della FINMA era stato innescato dall'elevata svalutazione dei crediti effettuata da Julius Bär nel 2024 sui prestiti concessi al gruppo immobiliare Signa, fallito, dell'investitore austriaco René Benko. All'epoca la banca dovette svalutare crediti per oltre 600 milioni di franchi. Un procedimento supplementare ha riguardato i rapporti d'affari con «persone politicamente esposte» (PEP) russe.