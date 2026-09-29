Lindt&Sprüngli taglia le stime di crescita per il 2026: pesa anche il caldo
La crescita organica del fatturato è ora attesa tra lo 0 e il 2%, contro il 4-6% previsto in precedenza. Confermato l'obiettivo sul margine EBIT
KILCHBERG - Lindt&Sprüngli rivede nettamente al ribasso le previsioni sulla crescita organica del fatturato per il 2026. Il produttore di cioccolato prevede ora un aumento compreso tra lo 0 e il 2%, contro il 4-6% indicato in precedenza.
Alla base della revisione, secondo quanto comunicato martedì dal gruppo, ci sono la forte sensibilità dei consumatori ai prezzi e l'estrema ondata di caldo estiva. In Europa, i «necessari aumenti di prezzo» e un «clima di consumo prudente» hanno determinato volumi di ordini inferiori alle attese, ha spiegato il CEO Adalbert Lechner.
La debolezza ha riguardato in particolare l'attività stagionale in Germania, Svizzera e Austria. In Nord America e Asia, invece, Lindt&Sprüngli ha registrato una crescita robusta. Il gruppo si attende inoltre una graduale normalizzazione della pressione sui costi nei prossimi mesi, dopo la discesa dei prezzi del cacao dai massimi storici.
Resta confermato l'obiettivo per il 2026 di migliorare il margine EBIT di 20-40 punti base rispetto all'anno precedente. Per il 2027 Lindt&Sprüngli prevede un ritorno alla crescita dei volumi, sostenuto da una strategia dei prezzi adattata, maggiori investimenti nel marchio, dal calo del prezzo del cacao e da una rigorosa gestione dei costi.
Le previsioni finanziarie per il 2027 saranno pubblicate nel primo trimestre. Confermati anche gli obiettivi a medio termine dal 2028: crescita organica annua del fatturato del 6-8% e miglioramento del margine EBIT di 20-40 punti base all'anno.