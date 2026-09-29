Si schianta tra le vigne

I fatti sono avvenuti poco prima delle 20. Come riferisce oggi la Polizia cantonale sciaffusana, la donna stava circolando alla guida della sua vettura quando, per motivi ancora da chiarire, ha perso il controllo del veicolo, uscendo di strada e rovesciandosi più volte, per poi finire la sua corsa all'interno di una vigna.

L'auto ha subito un danno totale ed è stata recuperata dal carro attrezzi mentre la strada su cui stava circolando è rimasta chiusa per diverse ore. La polizia ha avviato un'inchiesta per chiarire la dinamica dell'accaduto.