Frana sulla parete nord del Gross Ruchen: crollano 2000 metri cubi di roccia
Il distacco è avvenuto a circa 2900 metri di quota. Non risultano feriti né danni, mentre il caldo estremo potrebbe aver contribuito al cedimento.
UNTERSCHÄCHEN - Nella parete nord del Gross Ruchen, nel Canton Uri, si è verificata una frana lunedì mattina. Il volume è stimato a circa 2000 metri cubi. Secondo le conoscenze attuali, nessuno è rimasto ferito.
Il punto di distacco si trova a un'altitudine di 2900 metri, ha comunicato il Comune di Unterschächen lunedì pomeriggio. Il distacco ha provocato un massiccio sviluppo di polvere, che si è diffuso ampiamente nella valle della Reuss urana.
Persone, edifici o infrastrutture, secondo le conoscenze attuali, non hanno subito danni. Come causa potrebbe aver giocato un ruolo il caldo estremo. Questo avrebbe provocato lo scioglimento del ghiaccio nel sottosuolo.
Le autorità non si aspettano ulteriori grandi frane nello stesso luogo. Tuttavia, un tale evento al Gross Ruchen è sempre possibile. Si sconsiglia vivamente di accedere all'area lungo il piede del pendio «così come la parete nord del Ruchen e le Ruchenchälen».