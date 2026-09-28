VALLESE
Caduta fatale nel Vallese
Un escursionista svizzero di 76 anni ha perso la vita. Inutile l'intervento dei soccorritori
Polizia canton Vallese
Fonte red
Caduta fatale nel Vallese
Un escursionista svizzero di 76 anni ha perso la vita. Inutile l'intervento dei soccorritori
BRIGA-GILS - Un escursionista svizzero di 76 anni è morto sabato 26 settembre dopo essere precipitato nella valle del Nessultal sul territorio di Brig-Glis.
L’incidente è avvenuto in mattinata, nella località di Schilte, dove l’uomo si trovava insieme a un altro escursionista. Per cause ancora da chiarire, è caduto durante l’escursione. Il compagno ha immediatamente allertato i soccorsi.
Sul posto è intervenuto un elicottero di Air Zermatt, impiegato dall’Organizzazione cantonale vallesana di soccorso (OCVS 144). I soccorritori, una volta raggiunto il luogo dell’incidente, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo.
Il Ministero pubblico ha aperto un’inchiesta per chiarire le circostanze dell’accaduto.
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