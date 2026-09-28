Attacco informatico alla SRG: sottratti i dati di circa 340 collaboratori

I dati interessati comprendono soprattutto nomi, funzioni e recapiti professionali e, in alcuni casi, privati. La SRG precisa che non risultano interessati password personali, dati finanziari o bancari, fonti giornalistiche, dati di ricerca o contenuti delle comunicazioni. Le persone interessate sono state informate direttamente.

La SRG sta indagando sull'accaduto con esperti interni ed esterni e ha informato le autorità competenti, oltre ad aver sporto denuncia. Le verifiche puntano a chiarire le cause dell'attacco e l'entità dei dati coinvolti. L'azienda afferma inoltre che le misure di protezione vengono riesaminate e, se necessario, rafforzate.