Attacco informatico alla SRG: sottratti i dati di circa 340 collaboratori
Sono principalmente coinvolti nomi, funzioni e dati di contatto del reparto Informazione. L'azienda ha sporto denuncia
Sono principalmente coinvolti nomi, funzioni e dati di contatto del reparto Informazione. L'azienda ha sporto denuncia
BERNA - La SRG è stata vittima di un attacco informatico che ha consentito a persone non autorizzate di accedere a dati di attuali ed ex collaboratori di SRF. L'azienda ha comunicato lunedì di aver disattivato gli accessi interessati e adottato ulteriori misure di sicurezza. Al momento non vi sono indicazioni che i dati sottratti siano stati pubblicati o utilizzati in modo improprio.
Le analisi condotte finora indicano che sono stati sottratti dati di contatto e organizzativi risalenti al 2020 relativi a circa 340 persone, in gran parte appartenenti all'attuale unità Informazione. Secondo le informazioni disponibili, non sarebbero coinvolti collaboratori di altre unità aziendali e regionali.
I dati interessati comprendono soprattutto nomi, funzioni e recapiti professionali e, in alcuni casi, privati. La SRG precisa che non risultano interessati password personali, dati finanziari o bancari, fonti giornalistiche, dati di ricerca o contenuti delle comunicazioni. Le persone interessate sono state informate direttamente.
La SRG sta indagando sull'accaduto con esperti interni ed esterni e ha informato le autorità competenti, oltre ad aver sporto denuncia. Le verifiche puntano a chiarire le cause dell'attacco e l'entità dei dati coinvolti. L'azienda afferma inoltre che le misure di protezione vengono riesaminate e, se necessario, rafforzate.