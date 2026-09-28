Swiss porta Starlink a bordo dei suoi aerei

L'accesso a Internet sarà gratuito per i passeggeri di tutte le classi. Per utilizzarlo sarà necessario registrarsi con una Travel-ID o un numero di carta Miles & More. La connessione permetterà, tra le altre cose, di inviare messaggi, condividere foto e utilizzare diversi servizi online. Nel Lufthansa Group l'offerta prenderà il nome di "Lufthansa Group Wi-Fi powered by Starlink".

Restano alcune limitazioni: durante il volo non saranno consentite chiamate vocali e video né livestreaming. Per video e contenuti audio sarà obbligatorio utilizzare le cuffie. Swiss ricorda inoltre ai passeggeri di rispettare la privacy degli altri viaggiatori e dell'equipaggio nella condivisione di foto e filmati.