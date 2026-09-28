Swiss porta Starlink a bordo dei suoi aerei
La compagnia punta a equipaggiare progressivamente l'intera flotta entro fine 2029. L'accesso sarà gratuito in tutte le classi
KLOTEN - Internet satellitare debutta sui voli di linea di Swiss. Da lunedì un Airbus A320neo della compagnia è operativo con la tecnologia Starlink: il primo collegamento con il nuovo servizio è stato effettuato da Zurigo a Salonicco.
Il velivolo, battezzato "Iseltwald", è il primo aereo di Swiss a offrire il servizio. La filiale di Lufthansa prevede ora di equipaggiare altri tre aeromobili della famiglia Airbus A320, per poi estendere progressivamente la tecnologia al resto della flotta entro la fine del 2029.
L'accesso a Internet sarà gratuito per i passeggeri di tutte le classi. Per utilizzarlo sarà necessario registrarsi con una Travel-ID o un numero di carta Miles & More. La connessione permetterà, tra le altre cose, di inviare messaggi, condividere foto e utilizzare diversi servizi online. Nel Lufthansa Group l'offerta prenderà il nome di "Lufthansa Group Wi-Fi powered by Starlink".
Restano alcune limitazioni: durante il volo non saranno consentite chiamate vocali e video né livestreaming. Per video e contenuti audio sarà obbligatorio utilizzare le cuffie. Swiss ricorda inoltre ai passeggeri di rispettare la privacy degli altri viaggiatori e dell'equipaggio nella condivisione di foto e filmati.