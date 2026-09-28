Schianto aereo in Vallese, identificata anche la terza vittima

Le altre due vittime erano già state identificate in precedenza. Si tratta di Anthony Hall, imprenditore britannico e proprietario del Wolverhampton Halfpenny Green Airport, 42 anni e del 55enne britannico Owain Davies, direttore dell’azienda di ingegneria gallese Amcanu.

Il Servizio d'inchiesta svizzero sulla sicurezza sta ancora indagando per chiarire perché l’aereo, pochi minuti dopo la partenza da Sion, si sia schiantato contro il pendio montano.