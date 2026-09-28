Schianto aereo in Vallese, identificata anche la terza vittima
Si tratta di un danese di 58 anni. Le altre vittime, già identificate, erano i britannici Anthony Hall, 42 anni, e Owain Davies, 55 anni.
LUGANO/LEUKERBAD - È stata identificata anche la terza vittima dello schianto dell'aereo monomotore avvenuto il 15 settembre nella regione di Fluhalp, nel comune di Loèche-les-Bains. Si tratta di un cittadino danese di 58 anni, ha comunicato lunedì mattina la Polizia cantonale vallesana. È stata quindi accertata l'identità di tutti e tre gli occupanti del velivolo, che avevano perso la vita nell'incidente.
Le altre due vittime erano già state identificate in precedenza. Si tratta di Anthony Hall, imprenditore britannico e proprietario del Wolverhampton Halfpenny Green Airport, 42 anni e del 55enne britannico Owain Davies, direttore dell’azienda di ingegneria gallese Amcanu.
Il Servizio d'inchiesta svizzero sulla sicurezza sta ancora indagando per chiarire perché l’aereo, pochi minuti dopo la partenza da Sion, si sia schiantato contro il pendio montano.
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