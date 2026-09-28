Hotel e ristoranti: i salari aumenteranno dello 0,6% nel 2027

BASILEA - Buone notizie per il settore alberghiero e della ristorazione: le parti sociali hanno fissato un incremento dello 0,6% per i salari minimi nel 2027 per il comparto. Questo ritocco corrisponde al rincaro atteso, hanno indicato oggi le associazioni padronali GastroSuisse, HotellerieSuisse, Swiss Catering Association e i rappresentanti dei lavoratori Hotel & Gastro Union, Syna e Unia in una nota congiunta.