Hotel e ristoranti: i salari aumenteranno dello 0,6% nel 2027
Le organizzazioni dei datori di lavoro e i sindacati del settore avevano già concordato questo meccanismo lo scorso anno
BASILEA - Buone notizie per il settore alberghiero e della ristorazione: le parti sociali hanno fissato un incremento dello 0,6% per i salari minimi nel 2027 per il comparto. Questo ritocco corrisponde al rincaro atteso, hanno indicato oggi le associazioni padronali GastroSuisse, HotellerieSuisse, Swiss Catering Association e i rappresentanti dei lavoratori Hotel & Gastro Union, Syna e Unia in una nota congiunta.
La decisione si basa sulle previsioni d'inflazione della Segreteria di Stato dell'economia (SECO). Le organizzazioni dei datori di lavoro e i sindacati del settore avevano già concordato questo meccanismo lo scorso anno.
Concretamente, un dipendente in possesso di un certificato federale di formazione pratica o di un titolo equivalente (Cat. II) vedrà il proprio salario mensile lordo salire da 4'070 a 4'094 franchi. Questo accordo permette alle parti sociali di «concentrarsi sulle trattative relative al nuovo contratto collettivo di lavoro», precisa il comunicato.
Per i contratti stagionali, gli aumenti dei salari minimi entreranno in vigore all'inizio della stagione estiva. La stagione invernale si conclude al più tardi il 30 aprile 2027, mentre la stagione estiva ha inizio il giorno successivo, il 1° maggio 2027.