Navigazione sostenibile al palo, fornitori svizzeri sotto pressione

I ritardi si fanno sentire su Accelleron. A fine agosto il produttore argoviese di turbocompressori ha segnalato una battuta d'arresto nelle prospettive annuali, spiegando che «il rinvio del quadro normativo IMO per le emissioni nette zero ha ridotto la domanda a breve termine». Il CEO Daniel Bischofberger ha dichiarato all'agenzia AWP di non attendersi cambiamenti nel breve periodo. Secondo l'azienda, gli operatori delle navi più piccole ed economiche investono poco nelle propulsioni sostenibili in assenza di una maggiore pressione normativa, mentre gli investimenti proseguono per grandi portacontainer e metaniere, soggette anche a regole regionali e agli obiettivi climatici delle compagnie.

Conseguenze analoghe vengono segnalate da Burckhardt Compression. Una portavoce del produttore di Winterthur ha spiegato che, dopo il rinvio del Framework, le decisioni d'investimento sono maggiormente condizionate da considerazioni di redditività a breve termine. Il gruppo ritiene tuttavia confermata, sul lungo periodo, la tendenza verso sistemi di propulsione navale efficienti e a ridotte emissioni.