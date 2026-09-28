Traffico al San Gottardo: «La Confederazione garantisca un’efficace gestione della CUPRA»

La corsia CUPRA (Airolo/Passi), ricorda il consigliere nazionale, è stata realizzata proprio per evitare che gli automobilisti diretti ad Airolo o ai passi lascino prematuramente l’autostrada. Nel 2026 è entrata nella sua configurazione definitiva, con una gestione dinamica basata sulle condizioni del traffico.

Alla luce dei problemi che, sostiene Quadri, continuano a verificarsi, l’interpellanza chiede innanzitutto quali dati abbia a disposizione la Confederazione sui riversamenti di traffico dalla A2 alla rete cantonale nel tratto tra Chiggiogna/Faido e Airolo durante i periodi di congestione. Il deputato vuole inoltre conoscere i criteri precisi utilizzati dall’Ufficio federale delle strade (USTRA) per attivare e disattivare la CUPRA, quante ore sia stata in funzione nel 2026 e se l’attuale modalità di gestione sia ritenuta adeguata rispetto all’obiettivo di prevenire il traffico di transito sulla rete ordinaria.