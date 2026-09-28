Traffico al San Gottardo: «La Confederazione garantisca un’efficace gestione della CUPRA»
Il consigliere nazionale Quadri interroga il Consiglio federale su dati, gestione e informazione riguardo la corsia CUPRA e il traffico riversato sull’Alta Leventina.
BERNA - Quali misure intende adottare la Confederazione per limitare i riversamenti di traffico dall’A2 sulla rete cantonale dell’Alta Leventina nei periodi di forte afflusso verso il San Gottardo? A chiederlo al Consiglio federale è il consigliere nazionale della Lega dei Ticinesi Lorenzo Quadri, con un’interpellanza che pone al centro anche la gestione della corsia CUPRA.
Secondo Quadri, durante le fasi di congestione le colonne sulla viabilità cantonale possono estendersi da Chiggiogna/Faido fino ad Airolo, con pesanti conseguenze per la popolazione locale, le attività economiche e i servizi di soccorso.
La corsia CUPRA (Airolo/Passi), ricorda il consigliere nazionale, è stata realizzata proprio per evitare che gli automobilisti diretti ad Airolo o ai passi lascino prematuramente l’autostrada. Nel 2026 è entrata nella sua configurazione definitiva, con una gestione dinamica basata sulle condizioni del traffico.
Alla luce dei problemi che, sostiene Quadri, continuano a verificarsi, l’interpellanza chiede innanzitutto quali dati abbia a disposizione la Confederazione sui riversamenti di traffico dalla A2 alla rete cantonale nel tratto tra Chiggiogna/Faido e Airolo durante i periodi di congestione. Il deputato vuole inoltre conoscere i criteri precisi utilizzati dall’Ufficio federale delle strade (USTRA) per attivare e disattivare la CUPRA, quante ore sia stata in funzione nel 2026 e se l’attuale modalità di gestione sia ritenuta adeguata rispetto all’obiettivo di prevenire il traffico di transito sulla rete ordinaria.
Un altro punto riguarda gli svincoli di Quinto e Chiggiogna. Quadri domanda quali misure adotti l’USTRA per informare tempestivamente gli automobilisti e scoraggiare chi è in puro transito dall’abbandonare l’A2, e se sia previsto un rafforzamento della segnaletica già a sud di Chiggiogna.
L’interpellanza solleva anche il tema dei navigatori digitali: il consigliere nazionale chiede se la Confederazione coordini con il Cantone e con i principali fornitori di questi servizi la gestione delle informazioni sul traffico, in modo da evitare che gli automobilisti in transito siano indirizzati sulla rete cantonale e comunale. Domanda inoltre se sia prevista una campagna informativa preventiva sulla CUPRA, anche in più lingue, presso valichi, aree di servizio e strutture turistiche.
Quadri chiede infine come l’USTRA coordini la gestione dell’A2 con i lavori sulla viabilità cantonale tra Piotta e Airolo, affinché i cantieri non aggravino ulteriormente la situazione. Al Consiglio federale viene inoltre domandato quali misure la Confederazione intenda adottare insieme al Cantone Ticino per tutelare la mobilità locale e, in particolare, garantire l’accesso dei mezzi di soccorso durante i periodi di maggiore afflusso.