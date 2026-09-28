Il part-time al maschile raddoppia

In Svizzera, il 40% della popolazione attiva lavora a tempo parziale, una percentuale che colloca il Paese al secondo posto tra i 38 Stati dell'OCSE, subito dietro i Paesi Bassi. Secondo l'Ufficio federale di statistica (UST), il 60% delle donne attive lavorava in maniera ridotta nel 2025, contro circa il 20% degli uomini.

Uno studio del sociologo Jan Müller dell'Università di Zurigo e di Youngjoo Chan, professoressa all'Università dell'Indiana a Bloomington negli Stati Uniti, ha analizzato i fattori che influenzano questa scelta tra gli uomini. I ricercatori hanno valutato i dati raccolti tra il 2004 e il 2020, precisa oggi in una nota il FNS, che ha cofinanziato lo studio.