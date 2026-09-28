Instagram, foto e messaggi anche in volo: Swiss porta Internet a bordo

BERNA - Dopo il decollo, scorrere Instagram, inviare ai propri cari una foto del pranzo in aereo, leggere e rispondere alle e-mail: tutto questo non è più fantascienza. Da oggi è possibile a bordo di Swiss grazie alla connessione Internet veloce tramite Starlink. Il primo aereo a offrire il servizio è un Airbus A320neo con la registrazione HB-JDM e il nome Iseltwald. Il suo primo volo di linea con la nuova tecnologia è il LX1852 da Zurigo a Salonicco.