Instagram, foto e messaggi anche in volo: Swiss porta Internet a bordo
Il servizio sarà gratuito su tutte le classi. Resta però da capire come Swiss farà rispettare il divieto di effettuare videochiamate, inviare messaggi vocali e trasmettere in livestream.
Il servizio sarà gratuito su tutte le classi. Resta però da capire come Swiss farà rispettare il divieto di effettuare videochiamate, inviare messaggi vocali e trasmettere in livestream.
BERNA - Dopo il decollo, scorrere Instagram, inviare ai propri cari una foto del pranzo in aereo, leggere e rispondere alle e-mail: tutto questo non è più fantascienza. Da oggi è possibile a bordo di Swiss grazie alla connessione Internet veloce tramite Starlink. Il primo aereo a offrire il servizio è un Airbus A320neo con la registrazione HB-JDM e il nome Iseltwald. Il suo primo volo di linea con la nuova tecnologia è il LX1852 da Zurigo a Salonicco.
Servizio gratuito in tutte le classi
La connessione Internet ad alta velocità non comporta costi aggiuntivi: il servizio è gratuito in tutte le classi di viaggio. Per utilizzarlo è necessario registrarsi con la Travel ID o con un numero di carta Miles & More.
La connessione satellitare di Starlink dovrebbe consentire, tra le altre cose, di inviare messaggi e foto e di utilizzare numerosi servizi online. Già all’inizio di settembre Swiss aveva annunciato l’intenzione di dotare del sistema la propria flotta a corto e lungo raggio. All’epoca, tuttavia, non era ancora stato reso noto quale sarebbe stato il primo aereo equipaggiato con la nuova tecnologia.
Dopo l’Iseltwald seguiranno altri tre velivoli della famiglia Airbus A320. Swiss estenderà poi gradualmente il servizio agli altri aerei, con l’obiettivo di equipaggiare l’intera flotta con Starlink entro la fine del 2029.
Internet veloce a bordo, ma chiamate e video restano vietati
Internet ad alta velocità non significa però che a bordo sia permesso tutto. Le chiamate vocali e video, così come i livestream, restano vietati durante il volo. Non è ancora stato definito come Swiss farà rispettare il divieto.
Anche guardare TikTok dovrebbe essere vietato: chi guarda video o ascolta musica deve usare le cuffie e continuare a prestare attenzione agli annunci dell’equipaggio. Anche per la condivisione di foto e video ci sono delle regole: va rispettata la privacy degli altri passeggeri e dell’equipaggio.
Hai bisogno di Internet veloce sopra le nuvole? O sei già infastidito dagli altri passeggeri? Cosa ne pensi della possibilità di restare online anche sui voli Swiss? Per cosa useresti Internet a bordo? E quali sono per te i comportamenti assolutamente da evitare se chi ti siede accanto guarda video per ore, lavora o invia continuamente messaggi?