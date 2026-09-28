Nuove norme contro la peste suina africana

Tra i requisiti rientrano in particolare la prevenzione sistematica di qualsiasi contatto tra suini domestici e cinghiali, controlli degli accessi chiaramente definiti, misure igieniche all'ingresso delle stalle e una documentazione completa e aggiornata, come il registro dei visitatori, il giornale dei trattamenti e la registrazione quotidiana dei decessi e degli aborti.

I requisiti ora pubblicati riguardano il livello 1, previsto per i "periodi di calma" come quello attuale. In caso di eventuale epizoozia si passerà al livello 2, che comporta l'adozione di misure aggiuntive.