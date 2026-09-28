Incidente mortale sul lavoro, perde la vita un operaio di 29 anni

Secondo quanto comunicato, il 29enne e un collega di 55 anni, entrambi dipendenti di un'impresa edile, erano impegnati in un progetto di giardinaggio. I due stavano scaricando da un rimorchio, con l'aiuto di un escavatore, alcune sezioni piatte d'acciaio lunghe circa sei metri. Il 55enne si trovava ai comandi del mezzo, mentre il collega era vicino al rimorchio. È durante questa operazione che il giovane ha riportato le ferite mortali.

Tuttavia, non è stato precisato se sia stato colpito, schiacciato o travolto dal materiale. Nonostante i tentativi di rianimazione, il 29enne è deceduto sul posto.