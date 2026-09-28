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Incidente mortale sul lavoro, perde la vita un operaio di 29 anni

Il giovane stava scaricando sezioni d'acciaio da un rimorchio insieme a un collega. Inutili i tentativi di rianimazione.
Incidente mortale sul lavoro, perde la vita un operaio di 29 anni
Polizia cantonale di San Gallo
Fonte Polizia cantonale di San Gallo
elaborata da Redazione
Incidente mortale sul lavoro, perde la vita un operaio di 29 anni
Il giovane stava scaricando sezioni d'acciaio da un rimorchio insieme a un collega. Inutili i tentativi di rianimazione.

PFÄFERSERSTRASSE - Un operaio di 29 anni è morto lunedì mattina in seguito a un incidente sul lavoro avvenuto in un cantiere a Pfäferserstrasse, nel Canton San Gallo. A comunicarlo è stata la polizia cantonale.

Stando alla ricostruzione fornita dalle autorità, l'allarme è scattato poco prima delle 8, quando il centro di coordinamento delle emergenze di San Gallo ha ricevuto la segnalazione dell'incidente.

Secondo quanto comunicato, il 29enne e un collega di 55 anni, entrambi dipendenti di un'impresa edile, erano impegnati in un progetto di giardinaggio. I due stavano scaricando da un rimorchio, con l'aiuto di un escavatore, alcune sezioni piatte d'acciaio lunghe circa sei metri. Il 55enne si trovava ai comandi del mezzo, mentre il collega era vicino al rimorchio. È durante questa operazione che il giovane ha riportato le ferite mortali.

Tuttavia, non è stato precisato se sia stato colpito, schiacciato o travolto dal materiale. Nonostante i tentativi di rianimazione, il 29enne è deceduto sul posto.

La vittima era un cittadino portoghese residente nel Canton Grigioni. Anche il collega 55enne è di nazionalità portoghese.

Le cause dell'incidente sono ora al vaglio della Polizia cantonale di San Gallo, che indaga sotto la direzione della Procura cantonale.

Sul posto sono intervenuti due ambulanze e un medico d'urgenza, l'elisoccorso alpino, diverse pattuglie e servizi specializzati della Polizia cantonale, un'équipe medica, dodici membri dei pompieri locali, la Suva e la Procura cantonale.

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