Reti più rapide e moderne: il Parlamento accelera la rivoluzione elettrica

Rilevando che si trattava di un intervento sproporzionato nel mercato e che non era stato oggetto di consultazione, il Consiglio nazionale ha inizialmente cancellato la disposizione. Di fronte all'insistenza degli Stati, ha poi elaborato una proposta di compromesso, che non menziona un tetto massimo dei prezzi. I "senatori" hanno tacitamente accettato oggi questo compromesso.