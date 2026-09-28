Lingotti d'oro spingono l'export italiano verso la Svizzera

Le esportazioni sono trainate "soprattutto dall'aumento delle vendite di beni intermedi e di beni strumentali", ha precisato l'Istat in un comunicato.

Sebbene i dati di dettaglio verranno pubblicati in un secondo momento, le esportazioni verso la Svizzera riguardano in particolare i lingotti d'oro, mentre verso gli Stati Uniti si è registrata un'accelerazione per quanto concerne i farmaci.