ITALIA/SVIZZERA
Lingotti d'oro spingono l'export italiano verso la Svizzera
Le esportazioni italiane extra-UE di agosto segnano un boom grazie ai beni intermedi, con la Svizzera in testa per i lingotti d’oro.
Depositphotos (scanrail)
Fonte Ats Awp Afp
Lingotti d'oro spingono l'export italiano verso la Svizzera
Le esportazioni italiane extra-UE di agosto segnano un boom grazie ai beni intermedi, con la Svizzera in testa per i lingotti d’oro.
MILANO - In agosto le esportazioni italiane verso i Paesi extra-UE hanno registrato una forte crescita su base annua (+16,1%), in particolare verso la Svizzera (+57%) e gli Stati Uniti (+31,1%), come indicato oggi dall'Istituto nazionale di statistica (Istat).
Le esportazioni sono trainate "soprattutto dall'aumento delle vendite di beni intermedi e di beni strumentali", ha precisato l'Istat in un comunicato.
Sebbene i dati di dettaglio verranno pubblicati in un secondo momento, le esportazioni verso la Svizzera riguardano in particolare i lingotti d'oro, mentre verso gli Stati Uniti si è registrata un'accelerazione per quanto concerne i farmaci.
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