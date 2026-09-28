Migros deve trovare nuovi acquirenti per 24 supermercati Tegut
L'antitrust tedesco autorizza Edeka a rilevare 178 dei 202 punti vendita previsti. Per gli altri si cercano compratori.
ZURIGO - Migros dovrà trovare nuovi acquirenti per 24 supermercati Tegut in Germania. L'Ufficio antitrust tedesco ha autorizzato Edeka a rilevare 178 dei 202 punti vendita inizialmente previsti, mentre i restanti sono stati esclusi dall'operazione per ragioni legate alla concorrenza.
Il pacchetto approvato comprende, oltre ai 178 supermercati, 41 punti vendita automatizzati Teo, il panificio Herzberger e un centro logistico. Per i 24 negozi rimanenti saranno ora cercati altri acquirenti, ha dichiarato una portavoce della cooperativa Migros Zurigo all'agenzia AWP. Migros ha accolto positivamente la decisione e sostiene che l'uscita dal commercio al dettaglio alimentare in Germania proceda secondo i piani.
L'antitrust tedesco esaminava le transazioni da marzo. Secondo l'autorità, l'acquisizione originariamente prospettata da Edeka avrebbe ostacolato notevolmente la concorrenza in 34 mercati regionali in Assia, Turingia, Baviera settentrionale e Baden-Württemberg. In nove di questi si sarebbe inoltre creata o rafforzata una posizione dominante di Edeka.
Il mercato tedesco del commercio al dettaglio è fortemente concentrato: nel 2025 Edeka, Rewe, il Gruppo Schwarz, proprietario di Lidl e Kaufland, e Aldi rappresentavano oltre il 90% delle vendite complessive. Edeka era il maggiore operatore, con una quota di circa il 30%.
Tegut appartiene a Migros Zurigo dal 2013 e impiega circa 7'400 persone. La chiusura della sede centrale di Fulda è prevista per la fine di marzo 2027; le attività che non passeranno a un acquirente saranno liquidate nell'ambito di accordi di compensazione degli interessi e piani sociali. A metà marzo Migros Zurigo aveva annunciato l'addio al mercato tedesco dopo 14 anni e una perdita massima stimata in 600 milioni di euro.