Migros deve trovare nuovi acquirenti per 24 supermercati Tegut

L'antitrust tedesco esaminava le transazioni da marzo. Secondo l'autorità, l'acquisizione originariamente prospettata da Edeka avrebbe ostacolato notevolmente la concorrenza in 34 mercati regionali in Assia, Turingia, Baviera settentrionale e Baden-Württemberg. In nove di questi si sarebbe inoltre creata o rafforzata una posizione dominante di Edeka.

Il mercato tedesco del commercio al dettaglio è fortemente concentrato: nel 2025 Edeka, Rewe, il Gruppo Schwarz, proprietario di Lidl e Kaufland, e Aldi rappresentavano oltre il 90% delle vendite complessive. Edeka era il maggiore operatore, con una quota di circa il 30%.