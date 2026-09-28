Centrali elettriche di riserva, il Nazionale approva 131,3 milioni
Cento milioni sono destinati ai preparativi, altri 31,3 milioni alla soluzione transitoria di Monthey.
BERNA - Il Consiglio nazionale ha approvato oggi, con 118 voti contro 74, un credito di 131,3 milioni di franchi per le future centrali elettriche di riserva.
Di questa somma, 100 milioni saranno destinati alla pianificazione e alle attività preliminari, mentre 31,3 milioni serviranno a finanziare la centrale elettrica di riserva di Monthey (VS), che fino al 2030 fungerà da soluzione transitoria.
«Una riserva di elettricità è assolutamente indispensabile», ha affermato Nicolas Kolly (UDC/FR) a nome della commissione, sottolineando il rischio che, in caso di penuria estesa anche ai Paesi vicini, la Svizzera non possa contare su importazioni sufficienti. Secondo Kolly, una grave carenza potrebbe provocare danni economici nell'ordine di miliardi di franchi, oltre a conseguenze sul piano della sicurezza, sociale e ambientale.
La Commissione federale dell'energia elettrica (ElCom) raccomanda, a partire dal 2030, una capacità di riserva permanente di almeno 500 MW, in aggiunta alla riserva di energia idroelettrica. Poiché la realizzazione delle infrastrutture richiede diversi anni, i preparativi devono essere avviati in anticipo.
Il Consiglio federale aveva chiesto anche 2,18 miliardi di franchi per costruire quattro nuove centrali di riserva. La commissione competente del Nazionale ha però diviso il progetto: il credito superiore ai 2 miliardi sarà discusso soltanto il prossimo anno, quando ElCom pubblicherà il suo rapporto periodico sulla sicurezza dell'approvvigionamento elettrico. Il credito da 131,3 milioni passa ora al Consiglio degli Stati.