Centrali elettriche di riserva, il Nazionale approva 131,3 milioni

«Una riserva di elettricità è assolutamente indispensabile», ha affermato Nicolas Kolly (UDC/FR) a nome della commissione, sottolineando il rischio che, in caso di penuria estesa anche ai Paesi vicini, la Svizzera non possa contare su importazioni sufficienti. Secondo Kolly, una grave carenza potrebbe provocare danni economici nell'ordine di miliardi di franchi, oltre a conseguenze sul piano della sicurezza, sociale e ambientale.

La Commissione federale dell'energia elettrica (ElCom) raccomanda, a partire dal 2030, una capacità di riserva permanente di almeno 500 MW, in aggiunta alla riserva di energia idroelettrica. Poiché la realizzazione delle infrastrutture richiede diversi anni, i preparativi devono essere avviati in anticipo.