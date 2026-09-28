Bilaterali III, agli Stati scontro su sovranità e rapporti con l'Ue

A nome della commissione di politica estera, Carlo Sommaruga (PS/GE) ha sostenuto che un «no» rischierebbe di erodere gli accordi esistenti e la base della prosperità svizzera. Ha inoltre ricordato il meccanismo previsto per la risoluzione delle controversie e la clausola di salvaguardia in caso di gravi problemi economici e sociali legati a una forte immigrazione. Tiana Angelina Moser (PVL/ZH) ha definito il pacchetto fondamentale per le generazioni future, mentre Pirmin Bischof (Centro/SO) e Benedikt Würth (Centro/SG) ne hanno evidenziato l'importanza per l'economia e le esportazioni.