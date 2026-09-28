Cripto, centrali elettriche e agricoltura: la giornata intensa del Parlamento
Dalle decisioni su criptovalute e centrali di riserva alle nuove nomine, il Consiglio nazionale affronta un'agenda ricca di temi attuali.
BERNA - Nella seduta odierna, apertasi con l'omaggio alle vittime dell'attentato di Zugo avvenuto 25 anni fa, il Consiglio nazionale ha:
- GIURAMENTO: accolto, con la cerimonia ufficiale di giuramento, una nuova consigliera nazionale, Roberta Soldati (UDC/TI) che subentra al collega di partito Piero Marchesi, in procinto di assumere la carica di consigliere di Stato;
- ORA DELLE DOMANDE: affrontato la tradizionale Ora delle domande;
- IVA: deciso, con 101 voti contro 86 e 7 astenuti, in seconda lettura di entrare in materia riguardo disegno di legge del Consiglio federale sull'aliquota speciale del 3,8% per il settore alberghiero, approvando la proposta sussidiaria della commissione di prorogarla fino al 31 dicembre 2031. Il dossier torna ora agli Stati;
- CRIPTO-ATTIVITÀ: approvato, con 126 contro 61, un decreto federale che estende al settore delle criptovalute il meccanismo di verifica per garantire l'attuazione conforme agli standard dello scambio automatico di informazioni. Il dossier è definitivamente adottato;
- CENTRALI DI RISERVA: approvato, con 118 voti contro 74, un credito di 131,3 milioni di franchi per le future centrali elettriche di riserva. Di questi, 100 milioni di franchi sono destinati alla pianificazione e alle attività preliminari per le centrali elettriche di riserva, mentre i restanti 31,3 milioni serviranno a finanziare la centrale elettrica di riserva di Monthey (VS), che fino al 2030 fungerà da soluzione transitoria. Il dossier va agli Stati;
- COMPENSAZIONE ECOLOGICA: approvato una mozione di Katja Riem (UDC/BE) che chiede di rivedere le basi legali e le direttive in materia di compensazione ecologica, al fine di conciliare meglio gli obiettivi di protezione della natura e della biodiversità con il mantenimento sostenibile del potenziale di produzione agricolo. Gli Stati devono ancora esprimersi;
- CORRENTI VAGANTI: approvato due mozioni di Jacques Nicolet (UDC/VD) e Pierre-André Page (UDC/FR) che chiedono al Consiglio federale di adeguare le norme dell'Ordinanza sugli impianti a bassa tensione (OIBT), con l'obiettivo di tenere conto dell'elettrosensibilità degli animali nell'ambito dei controlli obbligatori degli impianti elettrici di un'azienda agricola. Viene anche chiesto di promuovere la formazione di specialisti in grado di rilevare le correnti vaganti e di fornire consulenza agli allevatori sulle misure da adottare per proteggere i loro capi di bestiame. Gli Stati devono ancora esprimersi.
Ordine del giorno di domani, martedì 29 settembre (08.00-13.00):
- Legge federale sull'assicurazione malattie (Assicurazione di persone detenute), entrata in materia;
- Legge sulla vigilanza sull'assicurazione malattie (Retribuzioni massime degli organi dirigenti degli assicuratori nell'assicurazione sociale malattie);
- interventi parlamentari di competenza del DFI;
- iniziative parlamentari;
- Legge sul Tribunale federale, divergenze;
- Legge federale sul sostegno alle vittime dell'incendio di Crans-Montana del 1° gennaio 2026, divergenze.