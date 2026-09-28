L'autunno del rincaro

Benzina e diesel: il pieno diventa sempre di più un lusso

Che le cose alla pompa del distributore si stiano facendo di giorno in giorno sempre più difficili non è un segreto per nessuno. Stando al radar dei prezzi del TCS in Svizzera la benzina viaggia su una mediana di 2,14 franchi al litro, circa 50 centesimi in più rispetto a inizio anno.

Per non parlare del diesel: 2,46 franchi, quasi 70 centesimi in più. Per molti, soprattutto per chi utilizza il proprio veicolo per lavoro o per recarvisi, non è una spesa che si può semplicemente limitare. Nel caso delle aziende, è verosimile che queste ultime finiranno per rifarsi dei costi extra sui clienti (e sui prezzi della merce).

Affitti dal rincaro facile

Gli affitti degli appartamenti messi sul mercato crescono da anni e continuano a salire. Secondo l'Ufficio federale di statistica, in media ad agosto sono aumentati dello 0,4% rispetto al mese precedente (che aveva mostrato per la prima volta un calo) e dell'1,5% su base annua. Ovviamente ogni cantone e ogni regione ha la sua realtà.