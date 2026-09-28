UBS sotto pressione: la stretta sul capitale riaccende le ipotesi di fusione

Più tranquillo è invece il giudizio dell'economista Aymo Brunetti, professore all'Università di Berna. Secondo lui, un'eventuale fusione o un trasferimento della sede difficilmente avrebbe conseguenze immediate per i clienti privati e aziendali. UBS, sostiene, continuerebbe ad avere interesse a mantenere in Svizzera le attività di private e corporate banking, che sono redditizie.