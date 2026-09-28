Svizzera-UE, entrata in materia dopo un lungo dibattito

Democrazia sotto scacco

Per il "senatore" Marco Chiesa, espressosi a nome della minoranza che ha perorato la non entrata nel merito, "bisogna invece guardare in faccia alla realtà". Questi accordi non stabilizzano le relazioni bilaterali, bensì modificano l'essenza stessa del rapporto fra la Svizzera e l'Ue a causa della ripresa dinamica della giurisprudenza di Bruxelles. Anche se potremo dire la nostra, i nostri interessi non verranno considerati prioritari rispetto a quelli degli Stati membri dell'Ue, ha sottolineato.

In caso di disaccordo, la Corte di giustizia dell'Ue avrà sempre l'ultima parola rispetto al Tribunale arbitrale (affermazione che Ignazio Cassis ha confutato in aula, n.d.r). Certo, ha aggiunto, la popolazione potrà sempre votare se una decisione dell'Ue non ci piace, col rischio però di subire le cosiddette misure compensatorie, ossia sanzioni, ha precisato il "senatore" luganese. Le nostre istituzioni, in caso di accettazione degli accordi, "saranno sotto scacco dell'Unione europea". Sulla nostra democrazia graverebbe la spada di Damocle delle misure compensatorie, ciò che metterebbe in causa la qualità delle decisioni, ha rincarato Esther Freidli (UDC/SG).