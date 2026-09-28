Chi se la caverà meglio in un mondo del lavoro sconvolto dall’IA?

Quali nuove professioni nasceranno? E c'è il rischio che siano soprattutto gli uomini a beneficiarne?

«Ci sono due percorsi. Il primo riguarda professioni tecniche come ingegneria dell'IA, cybersicurezza e big data. In questi ambiti le donne partono da una presenza più ridotta nel bacino di talenti. Allo stesso tempo stanno nascendo professioni legate alla trasformazione attraverso l'IA, alla gestione del cambiamento, alla governance e all'uso responsabile dell'intelligenza artificiale, oltre che all'etica e alla formazione. Sono ruoli che combinano competenze sull'IA con conoscenze in ambiti come risorse umane, comunicazione, compliance e settore giuridico, dove le donne sono già ben rappresentate».