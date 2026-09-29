La Svizzera corre sui robot: 217 aziende e 7 mila posti di lavoro

Dai robotaxi alla spinta della Cina

Un esempio della loro diffusione è rappresentato dai robotaxi: dall'inizio del 2026, in California percorrono ogni mese oltre dieci milioni di chilometri trasportando passeggeri. Parallelamente, l'interesse per l'intelligenza artificiale e i robot umanoidi sta alimentando gli investimenti. A trainare lo sviluppo è soprattutto la Cina, dove si concentra oltre il 50% delle nuove installazioni mondiali di robot industriali e quasi il 90% dei robot umanoidi consegnati.

«Ottimi presupposti» per la Svizzera

Secondo Raiffeisen, ulteriori progressi tecnologici, la riduzione dei costi e la crescente scarsità di manodopera potrebbero accelerare ancora la diffusione della robotica. «La robotica raggiunge sempre più settori. La Svizzera è forte sia nello sviluppo che nell'impiego di robot e ha quindi ottimi presupposti per beneficiare economicamente di questo sviluppo», afferma Fredy Hasenmaile, economista capo di Raiffeisen Svizzera.