Cerca e trova immobili
Segnalaci
SVIZZERA

La Svizzera corre sui robot: 217 aziende e 7 mila posti di lavoro

Le start-up elvetiche guidano la crescita nella robotica grazie a forti investimenti e a un ecosistema accademico d'eccellenza.
La Svizzera corre sui robot: 217 aziende e 7 mila posti di lavoro
Afp (archivio)
Fonte RAIFFEISEN
elaborata da Redazione
La Svizzera corre sui robot: 217 aziende e 7 mila posti di lavoro
Le start-up elvetiche guidano la crescita nella robotica grazie a forti investimenti e a un ecosistema accademico d'eccellenza.

ZURIGO - La Svizzera si è ritagliata un ruolo di primo piano nella robotica: nel Paese operano almeno 217 aziende con circa 7'000 dipendenti e, in rapporto alla popolazione, la nascita di start-up del settore finanziate con capitale di rischio supera quella registrata negli Stati Uniti, in Gran Bretagna e negli altri Paesi europei analizzati. È quanto emerge da una nuova analisi di Raiffeisen Economic Research, che individua tuttavia una sfida nella capacità delle giovani imprese di crescere mantenendo in Svizzera la creazione di valore.

Oltre cinque milioni di robot industriali nel mondo
Il settore sta vivendo una fase di forte espansione, sostenuta anche dall'intelligenza artificiale. Oltre cinque milioni di robot industriali sono già impiegati nel mondo, mentre le macchine stanno uscendo sempre più dalle fabbriche per trovare applicazione nella logistica, nella medicina, nell'agricoltura, nella pulizia e nell'ispezione. Nel 2025 sono stati consegnati globalmente circa 207'000 robot di servizio professionali.

Dai robotaxi alla spinta della Cina
Un esempio della loro diffusione è rappresentato dai robotaxi: dall'inizio del 2026, in California percorrono ogni mese oltre dieci milioni di chilometri trasportando passeggeri. Parallelamente, l'interesse per l'intelligenza artificiale e i robot umanoidi sta alimentando gli investimenti. A trainare lo sviluppo è soprattutto la Cina, dove si concentra oltre il 50% delle nuove installazioni mondiali di robot industriali e quasi il 90% dei robot umanoidi consegnati.

«Ottimi presupposti» per la Svizzera
Secondo Raiffeisen, ulteriori progressi tecnologici, la riduzione dei costi e la crescente scarsità di manodopera potrebbero accelerare ancora la diffusione della robotica. «La robotica raggiunge sempre più settori. La Svizzera è forte sia nello sviluppo che nell'impiego di robot e ha quindi ottimi presupposti per beneficiare economicamente di questo sviluppo», afferma Fredy Hasenmaile, economista capo di Raiffeisen Svizzera.

Il ruolo delle scuole universitarie
L'ecosistema elvetico si distingue in particolare nelle applicazioni speciali tecnologicamente avanzate, fra cui droni, robot mobili autonomi e robotica medica. Un ruolo centrale è svolto dalle scuole universitarie: circa il 56% delle aziende esaminate è costituito da spin-off accademici e gran parte di queste realtà proviene dal Politecnico federale di Zurigo (ETH) e da quello di Losanna (EPFL).

Zurigo e Vaud concentrano tre quarti delle imprese
Il legame con la ricerca emerge anche dalla distribuzione geografica: i poli di Zurigo e Vaud concentrano circa tre quarti delle imprese svizzere attive nella robotica. La nascita di nuove aziende ha inoltre accelerato negli ultimi anni. Dal 2020 ne sono state fondate 50 e, tra il 2023 e il 2025, se ne contano almeno dieci all'anno.

Start-up, la Svizzera davanti nel confronto internazionale
Il confronto internazionale è favorevole alla Svizzera anche sul fronte delle start-up: dal 2020, 3,8 imprese di robotica per milione di abitanti hanno ricevuto capitale di rischio. Un dato che, secondo l'analisi, pone il Paese nettamente davanti a Stati Uniti, Gran Bretagna e agli altri Paesi europei presi in considerazione. «Il legame tra ricerca universitaria e industria non porta solo alla creazione di molte nuove imprese. In Svizzera le start-up di robotica trovano anche presto investitori e hanno ottimi presupposti per la loro crescita», spiega Hasenmaile.

La crescita dipende dai capitali stranieri
È proprio nella crescita su scala internazionale che emerge però una delle principali difficoltà. Circa l'87% delle aziende svizzere di robotica ha meno di 100 dipendenti e, quando servono grandi round di finanziamento, aumenta la dipendenza dai capitali stranieri. Considerando le operazioni superiori a 100 milioni di dollari, soltanto il 12% degli investimenti proviene dalla Svizzera, contro il 54% dagli Stati Uniti.

Il rischio di perdere la creazione di valore
Per Raiffeisen, l'afflusso di capitali esteri e la presenza nel Paese di numerose sedi di imprese internazionali confermano l'attrattiva della piazza svizzera, ma comportano anche il rischio di acquisizioni e di un trasferimento all'estero della creazione di valore. La sfida sarà quindi permettere alle aziende di successo di crescere in Svizzera e di mantenervi un radicamento nel lungo periodo.

Tra i leader nell'impiego dei robot
La Confederazione figura ai vertici anche nell'impiego delle nuove tecnologie. Con circa 29 robot industriali ogni 1'000 addetti dell'industria, si colloca fra i dieci Paesi leader a livello mondiale. Nei robot di servizio professionali occupa invece, secondo l'analisi, il primo posto in Europa.

Un aiuto contro la scarsità di manodopera
La robotica potrebbe assumere un peso crescente anche di fronte alla scarsità di manodopera. Oltre il 30% degli occupati in Svizzera lavora in professioni che presentano un potenziale d'impiego della robotica superiore alla media. Raiffeisen ritiene tuttavia che, poiché le professioni con un'elevata carenza di personale qualificato richiedono spesso competenze specialistiche e interazioni umane, i robot dovrebbero soprattutto affiancare i lavoratori, sostituendoli soltanto in casi limitati.

«Alleggerire il carico di lavoro»
«I robot possono alleggerire il carico di lavoro del personale qualificato e aiutare le aziende ad aumentare la produttività dei propri collaboratori. È decisivo che le imprese svizzere possano crescere e mantenere la loro creazione di valore sul territorio nazionale», conclude Hasenmaile.

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
raiffeisenroboticastart-upSvizzera
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
A 50 anni molla tutto e va ad aprire un baretto in spiaggia
LIVE
LODRINO
1 gior
30
185

A 50 anni molla tutto e va ad aprire un baretto in spiaggia

Neutralità e alimentazione: affossate le due iniziative
LIVE
VOTAZIONI
1 gior
228

Neutralità e alimentazione: affossate le due iniziative

A caccia dei furbetti del sostegno sociale: ecco come fa il Cantone a trovarli
LIVE
CANTONE
1 gior
46
79

A caccia dei furbetti del sostegno sociale: ecco come fa il Cantone a trovarli

Esercito, addio alla tenuta d'uscita e le uniformi dismesse vengono bruciate
LIVE
SVIZZERA
2 gior
38
132

Esercito, addio alla tenuta d'uscita e le uniformi dismesse vengono bruciate

Rapina alla gioielleria del Bennet, la "mente" della banda vive in Ticino
LIVE
CONFINE
2 gior
28
53

Rapina alla gioielleria del Bennet, la "mente" della banda vive in Ticino

Bloccati per tre ore sul treno Tilo
LIVE
ITALIA/ CANTONE
17 ore
34
143

Bloccati per tre ore sul treno Tilo

La Fortezza si sgretola
LIVE
BELLINZONA
1 gior
80
186

La Fortezza si sgretola

Dopo il furto di dati cambia l'elenco targhe: ora si paga
LIVE
CANTONE
1 gior
84
178

Dopo il furto di dati cambia l'elenco targhe: ora si paga

Tradito dal selfie: al polso aveva il braccialetto rubato
LIVE
CONFINE
2 gior
19
93

Tradito dal selfie: al polso aveva il braccialetto rubato

«Hanno sequestrato la bandiera della Palestina a una bambina di dodici anni»
LIVE
DERBY
20 ore
108
343

«Hanno sequestrato la bandiera della Palestina a una bambina di dodici anni»

L'Ambrì sbanca Lugano: il primo derby si tinge di biancoblù
LIVE
DERBY
2 gior
83
141

L'Ambrì sbanca Lugano: il primo derby si tinge di biancoblù

Atterraggio d’emergenza per il volo della Nazionale
LIVE
NAZIONALE
18 ore
15
39

Atterraggio d’emergenza per il volo della Nazionale

Cosa accade, dopo la fine delle cose?
LIVE
CANTONE
3 gior
38

Cosa accade, dopo la fine delle cose?

Caro carburanti: Eni abbassa i prezzi, parte l'effetto domino. E in Svizzera?
LIVE
ITALIA
22 ore
37
41

Caro carburanti: Eni abbassa i prezzi, parte l'effetto domino. E in Svizzera?

Arrivano a Fiuggi per il concorso di bellezza, ma non c'è nulla
LIVE
ITALIA
2 gior
35

Arrivano a Fiuggi per il concorso di bellezza, ma non c'è nulla

Zali addio, cosa si aspettano i ticinesi ora: il video
LIVE
CANTONE
3 gior

Zali addio, cosa si aspettano i ticinesi ora: il video

Elisa, fine della storia d'amore
LIVE
ITALIA
15 ore
3
6

Elisa, fine della storia d'amore

La Fortezza crolla, Branda: «Ora parleremo con il Cantone»
LIVE
BELLINZONA
1 gior
27

La Fortezza crolla, Branda: «Ora parleremo con il Cantone»

Neutralità, Farinelli: «Nemmeno tutti gli elettori UDC l'hanno votata». Chiesa: «In Ticino sensibilità maggiore»
LIVE
VOTAZIONI
1 gior

Neutralità, Farinelli: «Nemmeno tutti gli elettori UDC l'hanno votata». Chiesa: «In Ticino sensibilità maggiore»

Un club per scambisti proprio davanti alla chiesa
LIVE
ITALIA
2 gior
14
72

Un club per scambisti proprio davanti alla chiesa

Schianto mortale nella notte: muore un 22enne
LIVE
FRIBURGO
2 gior

Schianto mortale nella notte: muore un 22enne

Icardi, patente sospesa fino al... 2099
LIVE
CALCIO
1 gior
6
27

Icardi, patente sospesa fino al... 2099

Sacha Dalcol nuovo direttore di Gruppo del Corriere del Ticino
LIVE
CANTONE
17 ore
8
69

Sacha Dalcol nuovo direttore di Gruppo del Corriere del Ticino

Ora c'è "Lento", ma Giona va veloce
LIVE
CANTONE
2 gior
29

Ora c'è "Lento", ma Giona va veloce

Nel negozio in Viale Stazione con il coltello, resterà nel foyer
LIVE
BELLINZONA
18 ore

Nel negozio in Viale Stazione con il coltello, resterà nel foyer

Sfonda un muretto in retromarcia
LIVE
MAGLIASO
2 gior
3
19

Sfonda un muretto in retromarcia

Dopo gli scandali la Svizzera risponde sul campo, si scatena Amdouni
LIVE
NAZIONALE
2 gior
7
26

Dopo gli scandali la Svizzera risponde sul campo, si scatena Amdouni

Non ne può più di prendersi cura della moglie... così la uccide
LIVE
SVIZZERA
20 ore

Non ne può più di prendersi cura della moglie... così la uccide

Ageev e Kiselev costretti a lasciare la Svizzera e a tornare in Russia: «È la fine per noi»
LIVE
SVIZZERA
3 gior
38
163

Ageev e Kiselev costretti a lasciare la Svizzera e a tornare in Russia: «È la fine per noi»

Järventie, che trascinatore: la scommessa è già vinta
LIVE
HCAP - ANALISI
1 gior
14
60

Järventie, che trascinatore: la scommessa è già vinta

27enne svizzera molestata a Monaco di Baviera
LIVE
GERMANIA / SVIZZERA
1 gior

27enne svizzera molestata a Monaco di Baviera

Tumore al quarto stadio, ma il leone Elik non si arrende: «Avanti finché potrò»
LIVE
CANADA
2 ore
5
54

Tumore al quarto stadio, ma il leone Elik non si arrende: «Avanti finché potrò»

«Vi ricordate Barella? Chi prenderà Romano farà un grande affare...»
LIVE
SERIE A
2 gior
8
30

«Vi ricordate Barella? Chi prenderà Romano farà un grande affare...»

Copilota fallisce il test alcolemico all'aeroporto di Zurigo... e diventa passeggero
LIVE
SVIZZERA
2 gior
5
28

Copilota fallisce il test alcolemico all'aeroporto di Zurigo... e diventa passeggero

Massimo, modello per gioco e contadino: «Rifarei agricoltura al 100%»
LIVE
CANTONE / GRIGIONI
1 gior
1
21

Massimo, modello per gioco e contadino: «Rifarei agricoltura al 100%»

Soldati prende ufficialmente il posto di Marchesi
LIVE
CANTONE
20 ore
5
49

Soldati prende ufficialmente il posto di Marchesi

Falsi certificati Covid, i Giovani UDC lanciano una petizione
LIVE
SVIZZERA
2 gior
93
155

Falsi certificati Covid, i Giovani UDC lanciano una petizione

Bus turistico diretto all'Oktoberfest si ribalta: due morti e diversi feriti
LIVE
GERMANIA
1 gior
3

Bus turistico diretto all'Oktoberfest si ribalta: due morti e diversi feriti

L'effetto Sannino dura un tempo
LIVE
PROMOTION LEAGUE
1 gior
8
35

L'effetto Sannino dura un tempo

Castelli o Fortezza?
LIVE
BELLINZONA
2 gior
8
29

Castelli o Fortezza?

Che neutralità vogliamo? Oggi è il giorno della verità
LIVE
VOTAZIONI
2 gior
40
26

Che neutralità vogliamo? Oggi è il giorno della verità

L'ex Juve e Inter Pablo Daniel Osvaldo ricoverato in terapia intensiva
LIVE
ARGENTINA
2 gior
1
5

L'ex Juve e Inter Pablo Daniel Osvaldo ricoverato in terapia intensiva

Ginevra invade la Nazionale: «Non so cosa stia succedendo»
LIVE
NAZIONALE
2 gior
1
10

Ginevra invade la Nazionale: «Non so cosa stia succedendo»

Nuove chiusure notturne tra Como e Chiasso: ecco quando
LIVE
CONFINE
2 gior
3
13

Nuove chiusure notturne tra Como e Chiasso: ecco quando

Ma quanto costano le cure dei carcerati ticinesi
LIVE
CANTONE
4 ore

Ma quanto costano le cure dei carcerati ticinesi

Una grande «batosta» per Christoph Blocher
LIVE
SVIZZERA
1 gior
34
165

Una grande «batosta» per Christoph Blocher

Aiuta l'anziana vicina ad annullare degli abbonamenti, Swisscom lo licenzia dopo 38 anni
LIVE
FRIBURGO
4 gior
95
430

Aiuta l'anziana vicina ad annullare degli abbonamenti, Swisscom lo licenzia dopo 38 anni

Franco svizzero, il ribasso è vicino alla fine? I segnali da seguire nelle prossime settimane
LIVE
VALUTE E FRONTIERE
3 gior

Franco svizzero, il ribasso è vicino alla fine? I segnali da seguire nelle prossime settimane

Lavori in corso a Lugano
LIVE
HCL - L'ANALISI
1 gior
7
34

Lavori in corso a Lugano

Windsurfista svizzero salvato nella notte da tre turisti
LIVE
CONFINE
3 gior
14

Windsurfista svizzero salvato nella notte da tre turisti

ULTIME NOTIZIE SVIZZERA
Bilaterali III, sulla tutela dei salari per ora si segue il Governo
LIVE
SVIZZERA
18 min

Bilaterali III, sulla tutela dei salari per ora si segue il Governo

Sostegno a 26 progetti di ricerca sulla provenienza, nessuno in Ticino
LIVE
SVIZZERA
26 min

Sostegno a 26 progetti di ricerca sulla provenienza, nessuno in Ticino

Crans-Montana, depone l’ex responsabile della sicurezza
LIVE
SVIZZERA
26 min
1

Crans-Montana, depone l’ex responsabile della sicurezza

Tra casa e auto, spendiamo 1000 franchi in più di un anno fa
LIVE
SVIZZERA / CANTONE
28 min

Tra casa e auto, spendiamo 1000 franchi in più di un anno fa

Uova svizzere, «fuorviante» parlare di «piccoli allevamenti»
LIVE
SVIZZERA
50 min

Uova svizzere, «fuorviante» parlare di «piccoli allevamenti»

Vacanze, quasi uno svizzero su due spende più del previsto
LIVE
SVIZZERA
1 ora

Vacanze, quasi uno svizzero su due spende più del previsto

Statuto S, Quadri «Chi beneficia di prestazioni sociali contribuisca alla collettività»
LIVE
BERNA
1 ora
2

Statuto S, Quadri «Chi beneficia di prestazioni sociali contribuisca alla collettività»

Escholzmatt, il presunto assassino è morto
LIVE
LUCERNA
1 ora

Escholzmatt, il presunto assassino è morto

Sui binari i nuovi treni bipiano
LIVE
SVIZZERA
1 ora
2

Sui binari i nuovi treni bipiano

"No" all'obbligo di un'assicurazione malattie per tutti i detenuti
LIVE
SVIZZERA
2 ore
2
18

"No" all'obbligo di un'assicurazione malattie per tutti i detenuti