La Svizzera corre sui robot: 217 aziende e 7 mila posti di lavoro
Le start-up elvetiche guidano la crescita nella robotica grazie a forti investimenti e a un ecosistema accademico d'eccellenza.
ZURIGO - La Svizzera si è ritagliata un ruolo di primo piano nella robotica: nel Paese operano almeno 217 aziende con circa 7'000 dipendenti e, in rapporto alla popolazione, la nascita di start-up del settore finanziate con capitale di rischio supera quella registrata negli Stati Uniti, in Gran Bretagna e negli altri Paesi europei analizzati. È quanto emerge da una nuova analisi di Raiffeisen Economic Research, che individua tuttavia una sfida nella capacità delle giovani imprese di crescere mantenendo in Svizzera la creazione di valore.
Oltre cinque milioni di robot industriali nel mondo
Il settore sta vivendo una fase di forte espansione, sostenuta anche dall'intelligenza artificiale. Oltre cinque milioni di robot industriali sono già impiegati nel mondo, mentre le macchine stanno uscendo sempre più dalle fabbriche per trovare applicazione nella logistica, nella medicina, nell'agricoltura, nella pulizia e nell'ispezione. Nel 2025 sono stati consegnati globalmente circa 207'000 robot di servizio professionali.
Dai robotaxi alla spinta della Cina
Un esempio della loro diffusione è rappresentato dai robotaxi: dall'inizio del 2026, in California percorrono ogni mese oltre dieci milioni di chilometri trasportando passeggeri. Parallelamente, l'interesse per l'intelligenza artificiale e i robot umanoidi sta alimentando gli investimenti. A trainare lo sviluppo è soprattutto la Cina, dove si concentra oltre il 50% delle nuove installazioni mondiali di robot industriali e quasi il 90% dei robot umanoidi consegnati.
«Ottimi presupposti» per la Svizzera
Secondo Raiffeisen, ulteriori progressi tecnologici, la riduzione dei costi e la crescente scarsità di manodopera potrebbero accelerare ancora la diffusione della robotica. «La robotica raggiunge sempre più settori. La Svizzera è forte sia nello sviluppo che nell'impiego di robot e ha quindi ottimi presupposti per beneficiare economicamente di questo sviluppo», afferma Fredy Hasenmaile, economista capo di Raiffeisen Svizzera.
Il ruolo delle scuole universitarie
L'ecosistema elvetico si distingue in particolare nelle applicazioni speciali tecnologicamente avanzate, fra cui droni, robot mobili autonomi e robotica medica. Un ruolo centrale è svolto dalle scuole universitarie: circa il 56% delle aziende esaminate è costituito da spin-off accademici e gran parte di queste realtà proviene dal Politecnico federale di Zurigo (ETH) e da quello di Losanna (EPFL).
Zurigo e Vaud concentrano tre quarti delle imprese
Il legame con la ricerca emerge anche dalla distribuzione geografica: i poli di Zurigo e Vaud concentrano circa tre quarti delle imprese svizzere attive nella robotica. La nascita di nuove aziende ha inoltre accelerato negli ultimi anni. Dal 2020 ne sono state fondate 50 e, tra il 2023 e il 2025, se ne contano almeno dieci all'anno.
Start-up, la Svizzera davanti nel confronto internazionale
Il confronto internazionale è favorevole alla Svizzera anche sul fronte delle start-up: dal 2020, 3,8 imprese di robotica per milione di abitanti hanno ricevuto capitale di rischio. Un dato che, secondo l'analisi, pone il Paese nettamente davanti a Stati Uniti, Gran Bretagna e agli altri Paesi europei presi in considerazione. «Il legame tra ricerca universitaria e industria non porta solo alla creazione di molte nuove imprese. In Svizzera le start-up di robotica trovano anche presto investitori e hanno ottimi presupposti per la loro crescita», spiega Hasenmaile.
La crescita dipende dai capitali stranieri
È proprio nella crescita su scala internazionale che emerge però una delle principali difficoltà. Circa l'87% delle aziende svizzere di robotica ha meno di 100 dipendenti e, quando servono grandi round di finanziamento, aumenta la dipendenza dai capitali stranieri. Considerando le operazioni superiori a 100 milioni di dollari, soltanto il 12% degli investimenti proviene dalla Svizzera, contro il 54% dagli Stati Uniti.
Il rischio di perdere la creazione di valore
Per Raiffeisen, l'afflusso di capitali esteri e la presenza nel Paese di numerose sedi di imprese internazionali confermano l'attrattiva della piazza svizzera, ma comportano anche il rischio di acquisizioni e di un trasferimento all'estero della creazione di valore. La sfida sarà quindi permettere alle aziende di successo di crescere in Svizzera e di mantenervi un radicamento nel lungo periodo.
Tra i leader nell'impiego dei robot
La Confederazione figura ai vertici anche nell'impiego delle nuove tecnologie. Con circa 29 robot industriali ogni 1'000 addetti dell'industria, si colloca fra i dieci Paesi leader a livello mondiale. Nei robot di servizio professionali occupa invece, secondo l'analisi, il primo posto in Europa.
Un aiuto contro la scarsità di manodopera
La robotica potrebbe assumere un peso crescente anche di fronte alla scarsità di manodopera. Oltre il 30% degli occupati in Svizzera lavora in professioni che presentano un potenziale d'impiego della robotica superiore alla media. Raiffeisen ritiene tuttavia che, poiché le professioni con un'elevata carenza di personale qualificato richiedono spesso competenze specialistiche e interazioni umane, i robot dovrebbero soprattutto affiancare i lavoratori, sostituendoli soltanto in casi limitati.
«Alleggerire il carico di lavoro»
«I robot possono alleggerire il carico di lavoro del personale qualificato e aiutare le aziende ad aumentare la produttività dei propri collaboratori. È decisivo che le imprese svizzere possano crescere e mantenere la loro creazione di valore sul territorio nazionale», conclude Hasenmaile.