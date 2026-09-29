"No" all'obbligo di un'assicurazione malattie per tutti i detenuti

Attualmente i costi sanitari dei carcerati non domiciliati sono stati sostenuti dai Cantoni e finanziati attraverso le imposte cantonali. La riforma voleva far pagare il premio di cassa malati alle persone interessate.

La proposta si è però scontrata con l'opposizione quasi unanime del Parlamento, che ritiene inopportuno un trasferimento dei costi dai Cantoni all'assicurazione obbligatoria, tanto più che in molti beneficerebbero della riduzione dei premi. La novità avrebbe anche comportato un onere amministrativo sproporzionato, dato che gli interessati sarebbero stati di norma affiliati all'assicurazione malattie solo per pochi mesi. Il tema è inoltre ritenuto di competenza cantonale.