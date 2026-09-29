Sui binari i nuovi treni bipiano
I passeggeri potranno viaggiare su convogli più confortevoli e silenziosi
I passeggeri potranno viaggiare su convogli più confortevoli e silenziosi
BERNA - Il primo treno bipiano rinnovato per il traffico a lunga percorrenza (TLP) entrerà in servizio ordinario il 30 settembre 2026. I viaggiatori potranno beneficiare di un maggiore comfort grazie ai carrelli modificati, privi di compensazione del rollio. Le FFS hanno ricevuto dall’Ufficio federale dei trasporti (UFT) la necessaria autorizzazione a fine agosto. Nei prossimi anni la trasformazione sarà estesa gradualmente all’intera flotta.
Maggiore comfort, minori costi di manutenzione
La trasformazione punta a migliorare il comfort durante il viaggio e a ridurre i costi nel lungo periodo. L’eliminazione della compensazione del rollio, che richiedeva molta manutenzione, permette infatti di semplificare la tecnica, riducendo i costi di manutenzione e il rischio di guasti. Sull’intera durata di vita della flotta, le FFS prevedono così un risparmio di circa 40 milioni di franchi.
Trasformazione graduale dell’intera flotta
Il rinnovo dei bipiano TLP avverrà gradualmente nell’ambito delle regolari revisioni. I lavori dovrebbero concludersi all’inizio degli anni 2030.