Uova svizzere, «fuorviante» parlare di «piccoli allevamenti»
La Commissione svizzera per la lealtà accoglie il reclamo degli animalisti contro una pubblicità di Suisse Garantie.
BERNA - La pubblicità di Suisse Garantie secondo cui le uova svizzere provengono da «piccoli allevamenti» è fuorviante. Lo ha stabilito la Commissione svizzera per la lealtà (CSL), organo di autocontrollo del settore pubblicitario, dopo un reclamo presentato da diverse organizzazioni per la protezione degli animali.
Secondo i dati citati dai ricorrenti, il 65% delle galline ovaiole in Svizzera vive in allevamenti con oltre 4000 esemplari e l'80% in strutture con più di 2000. Gli animalisti sottolineavano inoltre che la dimensione naturale di un gruppo, indicata in circa 30 galline, viene così ampiamente superata.
La CSL si è allineata a questa posizione e raccomanda a Suisse Garantie di astenersi in futuro dall'utilizzare l'affermazione contestata. La decisione è stata resa nota oggi dalla piattaforma per la protezione degli animali «Werbemist».
La contestazione riguarda un video promozionale di Suisse Garantie del febbraio 2026, nel quale si affermava che le uova svizzere provengono principalmente da aziende agricole a conduzione familiare, «con piccoli allevamenti, stalle rispettose del benessere degli animali e cure eccellenti».
I critici avevano replicato che la maggior parte delle galline ovaiole vive in condizioni di allevamento intensivo, richiamando inoltre il problema delle dolorose fratture dello sterno che interessano numerosi volatili e la macellazione degli animali dopo circa un anno.