Uova svizzere, «fuorviante» parlare di «piccoli allevamenti»

La CSL si è allineata a questa posizione e raccomanda a Suisse Garantie di astenersi in futuro dall'utilizzare l'affermazione contestata. La decisione è stata resa nota oggi dalla piattaforma per la protezione degli animali «Werbemist».

La contestazione riguarda un video promozionale di Suisse Garantie del febbraio 2026, nel quale si affermava che le uova svizzere provengono principalmente da aziende agricole a conduzione familiare, «con piccoli allevamenti, stalle rispettose del benessere degli animali e cure eccellenti».