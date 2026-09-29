Tra casa e auto, spendiamo 1000 franchi in più di un anno fa

Auto e casa, oltre 1000 franchi in più in un anno

In termini concreti, Comparis calcola che una famiglia che un anno fa spendeva ogni mese 2’500 franchi per l'affitto, 1’000 per l'auto e 200 per i trasporti pubblici debba ora mettere in conto circa 89 franchi mensili in più. Su un anno l'aumento raggiunge 1’066 franchi per le sole spese di abitazione e mobilità.

A spingere il rincaro sono in particolare i costi legati all'auto. Ad agosto i carburanti costavano mediamente il 17,9% in più rispetto a un anno prima: il gasolio è rincarato del 23,3% e la benzina del 15,8%. Ma gli aumenti non si fermano alla stazione di servizio. Le assicurazioni per veicoli a motore segnano un +7,4% su base annua e un +18,9% nell'arco di cinque anni. Pezzi di ricambio e accessori sono rincarati del 12,6%, mentre manutenzione e riparazioni dell'8,6%. In controtendenza i prezzi delle auto: quelle nuove costano lo 0,8% in meno rispetto a un anno fa, quelle d'occasione l'1,5% in meno.