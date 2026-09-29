Crans-Montana, depone l’ex responsabile della sicurezza
L’ex municipale è stato sentito per la prima volta dal Ministero pubblico. Nel procedimento risultano indagate 17 persone.
SION - Nuova audizione nell’inchiesta sull’incendio al bar «Le Constellation» di Crans-Montana. Martedì, per la prima volta, l’ex responsabile della sicurezza del Comune ha deposto davanti al Ministero pubblico vallesano, rispondendo alle domande delle procuratrici incaricate del caso.
L’uomo, municipale responsabile della sicurezza dal 2017 al 2020, era in carica quando nel locale furono effettuati due controlli periodici, nel 2018 e nel 2019. In precedenza, dal 2008 al 2014, aveva diretto il centro pompieri e soccorso di Crans-Montana.
L’inchiesta proseguirà nei prossimi mesi con altre audizioni. Il 20 ottobre toccherà all’ex presidente del Comune di Chermignon, Jean-Claude Savoy, comparire per la terza volta davanti al Ministero pubblico. Durante la prima audizione, in maggio, aveva rifiutato di testimoniare perché lui e il suo avvocato non avevano ancora avuto accesso agli atti del procedimento.
Saranno nuovamente convocati anche Jacques e Jessica Moretti. Due audizioni di confronto sono in programma il 2 novembre e il 2 dicembre. Jacques Moretti si trova in detenzione preventiva da metà agosto: il francese è sospettato di aver esercitato violenza contro la moglie.
Sono 17, al momento, le persone indagate nel procedimento: otto ex o attuali membri dei Consigli comunali di Crans-Montana o Chermignon, sette ex o attuali dipendenti comunali, oltre a Jacques e Jessica Moretti. Le contestazioni sono di omicidio colposo, lesioni colpose e incendio colposo. Jessica Moretti deve inoltre rispondere di falsificazione di documenti.