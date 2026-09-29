Crans-Montana, depone l’ex responsabile della sicurezza

L’inchiesta proseguirà nei prossimi mesi con altre audizioni. Il 20 ottobre toccherà all’ex presidente del Comune di Chermignon, Jean-Claude Savoy, comparire per la terza volta davanti al Ministero pubblico. Durante la prima audizione, in maggio, aveva rifiutato di testimoniare perché lui e il suo avvocato non avevano ancora avuto accesso agli atti del procedimento.

Saranno nuovamente convocati anche Jacques e Jessica Moretti. Due audizioni di confronto sono in programma il 2 novembre e il 2 dicembre. Jacques Moretti si trova in detenzione preventiva da metà agosto: il francese è sospettato di aver esercitato violenza contro la moglie.