Vacanze, quasi uno svizzero su due spende più del previsto

Le vacanze appaiono un bene irrinunciabile: stando al sondaggio - condotto in agosto fra 1000 persone dall'istituto Corespective nella Svizzera tedesca e romanda - il 94% le ha prese o programmate in relazione al 2026. Particolarmente apprezzate sono le ferie estive, che con il 72% sono in testa alla classifica. La maggior parte si reca all'estero: il 72% degli interpellati ha trascorso le vacanze al di fuori della Svizzera, specie in Europa. Solo una persona su dieci ha varcato i confini continentali per i soggiorni estivi, ma i giovani lo fanno più spesso. Il 28% ha trascorso le vacanze nella Confederazione: il 19% in un'altra località elvetica, il 9% a casa.