Vacanze, quasi uno svizzero su due spende più del previsto
Lo rivela un'analisi di Banca Cler. L'esperto: «Chi conosce le proprie possibilità può anche concedersi consapevolmente qualche strappo alla regola»
BASILEA - Le vacanze sono molto importanti per gli svizzeri, che sono quindi anche disposti a superare i limiti del budget: il 44% della popolazione spende più del previsto in questo settore, secondo uno studio condotto per conto della Banca Cler.
Le vacanze appaiono un bene irrinunciabile: stando al sondaggio - condotto in agosto fra 1000 persone dall'istituto Corespective nella Svizzera tedesca e romanda - il 94% le ha prese o programmate in relazione al 2026. Particolarmente apprezzate sono le ferie estive, che con il 72% sono in testa alla classifica. La maggior parte si reca all'estero: il 72% degli interpellati ha trascorso le vacanze al di fuori della Svizzera, specie in Europa. Solo una persona su dieci ha varcato i confini continentali per i soggiorni estivi, ma i giovani lo fanno più spesso. Il 28% ha trascorso le vacanze nella Confederazione: il 19% in un'altra località elvetica, il 9% a casa.
Sul fronte del budget, il 43% stabilisce un limite chiaro prima di partire: tra costoro il 47% lo rispetta alla lettera, il 9% spende meno e il 44% lo supera. Il 38% risparmia in modo mirato per le vacanze e quasi un intervistato su quattro (24%) investe più in viaggi che nella previdenza; tra chi ha un reddito mensile lordo inferiore a 6000 franchi la percentuale sale al 28%.
Le spese extra riguardano soprattutto vitto e bevande (61%), shopping e souvenir (48%), come pure gite, biglietti d'ingresso ed eventi (47%). In media le vacanze estive durano 13 giorni e costano circa 2400 franchi. I romandi partono più a lungo e spendono di più: 15 giorni e quasi 2700 franchi, contro i 13 giorni e quasi 2300 franchi degli svizzeri tedeschi.
Malgrado gli sforamenti, prevalgono sensazioni positive: il 46% è contento di essersi concesso qualche strappo alla regola, il 55% ritiene di avere comunque le finanze sotto controllo, mentre solo il 9% si pente e il 12% se ne fa una colpa. Per Samuel Meyer, CEO di Banca Cler, il dato riflette il valore della chiarezza finanziaria: «Chi conosce le proprie possibilità può anche concedersi consapevolmente qualche strappo alla regola: e ciò senza perdersi d'animo», sottolinea.