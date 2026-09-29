Sostegno a 26 progetti di ricerca sulla provenienza, nessuno in Ticino

BERNA - L’Ufficio federale della cultura (UFC) ha assegnato per il periodo 2027–2028 aiuti per un totale di circa 1,95 milioni di franchi a 26 progetti di ricerca sulla provenienza di beni culturali, con particolare attenzione a oggetti provenienti da contesti coloniali, archeologici o legati alla spoliazione durante il nazionalsocialismo. I contributi sostengono sia ricerche approfondite sia prime indagini sistematiche, distribuite tra musei, università e fondazioni di tutta la Svizzera.