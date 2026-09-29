Bilaterali III, sulla tutela dei salari per ora si segue il Governo

Gli accordi con l'Unione europea prevedono un accesso più facile al mercato del lavoro svizzero per i cittadini dell'UE. Ciò ha suscitato timori di dumping salariale e di concorrenza sleale, se imprese straniere che distaccano lavoratori in Svizzera offrono retribuzioni basate sui loro standard nazionali. I salari sono infatti generalmente più elevati nella Confederazione, in particolare a causa del costo della vita.

In collaborazione con i partner sociali e i Cantoni, il Consiglio federale ha quindi adottato quattordici misure per proteggere i salari sul territorio nazionale. Tali misure completano il dispositivo di protezione negoziato con l'UE nell'accordo aggiornato sulla libera circolazione delle persone, che comprende principi, eccezioni e una clausola di non regressione.