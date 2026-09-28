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Locarno ha un nuovo negozio Coop

Apre la filiale Zorzi, mentre quella di Piazza Grande si rifà il look. L'inaugurazione del nuovo supermercato è prevista per giovedì 1° ottobre.
Locarno ha un nuovo negozio Coop
Stefano Lombardini
Fonte Coop
Locarno ha un nuovo negozio Coop
Apre la filiale Zorzi, mentre quella di Piazza Grande si rifà il look. L'inaugurazione del nuovo supermercato è prevista per giovedì 1° ottobre.

LOCARNO - Una nuova Coop apre a Locarno, mentre lo storico punto vendita di Piazza Grande si prepara a cambiare volto. Il nuovo supermercato Locarno Zorzi, all'interno del progetto immobiliare «Corti di Locarno», aprirà giovedì 1° ottobre. Avrà una superficie di 1.250 metri quadrati e punterà in particolare sui prodotti freschi preparati sul posto.

Per Coop si tratta della seconda nuova apertura in Ticino quest'anno. L'investimento indicato per il nuovo punto vendita è di circa 4,5 milioni di franchi e, insieme al rinnovo di Piazza Grande, l'operazione porterà alla creazione di una decina di nuovi posti di lavoro. Il team di Locarno Zorzi conterà complessivamente una trentina di collaboratrici e collaboratori.

Il nuovo negozio sarà cogestito con quello di Piazza Grande. «Sarà stimolante avere la possibilità di gestire personale e merce di due negozi fisicamente separati. È una situazione nuova, che apre a molte possibilità», spiega il gerente Stefano Lombardini.

A caratterizzare Locarno Zorzi sarà soprattutto «L'angolo dei sapori», uno spazio dedicato alla preparazione di prodotti freschi. L'offerta comprenderà focacce, panini, pinse, arancini, pizze e dolci realizzati ogni giorno in negozio, oltre a un servizio coffee-to-go. La macelleria sarà self-service, con prodotti preparati nel laboratorio del punto vendita, tra cui luganighette ticinesi e carni svizzere certificate Naturafarm. Previsto anche un banco per il pane: gli impasti freschi arriveranno ogni mattina e saranno rifiniti e infornati sul posto.

Nel frattempo Piazza Grande chiuderà temporaneamente per essere rinnovata: il 30 settembre sarà l'ultimo giorno di apertura prima dei lavori. La riapertura è prevista per la fine dell'anno, con un formato più compatto che, secondo Coop, consentirà di tenere aperta l'intera superficie di vendita anche la domenica.

«A Locarno Zorzi protagonista sarà la manualità, con la freschezza e la produzione sul posto al centro dell'esperienza. Piazza Grande sarà invece un negozio più compatto e pensato per rispondere anche alle esigenze della clientela negli acquisti domenicali», spiega il capo vendita Dario a Marca.

Per gli spazi del nuovo supermercato sono stati impiegati anche materiali locali: il reparto frutta e verdura è arredato in legno di abete e il pavimento è in granito di Onsernone. Sul fronte energetico, le vetrine e le isole refrigerate saranno chiuse per limitare la dispersione del freddo, mentre l'illuminazione sarà a LED. Sul tetto sono inoltre presenti pannelli solari installati per iniziativa dei proprietari dell'immobile.

L'apertura sarà accompagnata da tre giornate di iniziative, dal 1° al 3 ottobre, con degustazioni, attività per bambini e una grigliata di beneficenza a favore della Fondazione il Gabbiano, attiva soprattutto con giovani e minori in situazioni di difficoltà. Coop ha inoltre annunciato una donazione di 5.000 franchi al Comune di Locarno destinata a sostenere un progetto in ambito sociale.

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