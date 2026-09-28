Locarno ha un nuovo negozio Coop

Il nuovo negozio sarà cogestito con quello di Piazza Grande. «Sarà stimolante avere la possibilità di gestire personale e merce di due negozi fisicamente separati. È una situazione nuova, che apre a molte possibilità», spiega il gerente Stefano Lombardini.

A caratterizzare Locarno Zorzi sarà soprattutto «L'angolo dei sapori», uno spazio dedicato alla preparazione di prodotti freschi. L'offerta comprenderà focacce, panini, pinse, arancini, pizze e dolci realizzati ogni giorno in negozio, oltre a un servizio coffee-to-go. La macelleria sarà self-service, con prodotti preparati nel laboratorio del punto vendita, tra cui luganighette ticinesi e carni svizzere certificate Naturafarm. Previsto anche un banco per il pane: gli impasti freschi arriveranno ogni mattina e saranno rifiniti e infornati sul posto.